火炭東西熟食市場即將清拆或成絕響　受影響檔戶請願促永久重置

政府今年5月宣布全面收回近40年歷史的火炭東、西熟食市場，用作興建政府綜合大樓及其他用途，然而不少居民及檔戶均希望政府可以重置熟食市場，惟政府在本月26日公布綜合大樓的最新方案，表明大樓內不會預留空間重新安置熟食市場，亦無意在附近土地重置熟食中心，火炭熟食市場或成絕響。今日（28日）有火炭熟食市場代表到沙田政府合署請願，要求政府考慮重置熟食中心，照顧區內的飲食需求。



沙田區議員周曉嵐（左）陪同一眾火炭熟食中心檔戶，在區議會會議舉行前，到沙田政府合署地下請願，要求政府考慮重置熟食中心。（周曉嵐提供圖片）

沙田區議員周曉嵐陪同一眾火炭熟食中心檔戶，在區議會會議舉行前，到沙田政府合署地下請願，要求政府考慮重置熟食中心。代表指，火炭區內飲食供應不足問題一直存在，隨着未來人口增加，區內居民對飲食的需求有增無減，火炭東、西熟食市場為當區其中一個主要的飲食供應點，加上該熟食市場是香港一個特色文化及旅遊景點，有金牌乳鴿、沙田雞粥及鑊氣小炒等，吸引區外市民慕名而來，大部分居民均希望將來熟食中心能繼續經營，希望政府能在新發展方案中兼顧當區飲食需求，安排用地作臨時熟食中心作過渡之用，以及永久重置火炭區熟食中心。

受影響檔戶重申，反對政府一刀切全面收回東、西熟食市場，要求政府在規劃中的政府聯用大樓或火炭區（西）熟食市場附近未有發展用途的土地，預留空間重置熟食市場。（周曉嵐提供圖片）

受影響檔戶重申，反對政府一刀切全面收回東、西熟食市場，要求政府在規劃中的政府聯用大樓或火炭區（西）熟食市場附近未有發展用途的土地，預留空間重置熟食市場。此外，亦促請政府提供收回火炭東、西熟食市場時間表，並希望政府永久重置熟食中心前，提供臨時過渡安排，讓檔戶繼續經營。

食環署在今年5月宣布，將於2024年前全面關閉和收回火炭東、西熟食市場。（資料圖片/曾鳳婷攝）