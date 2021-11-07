安心出行｜街市檔販嘆生意額大跌一半　市民：成個星期都冇嚟買餸

本月1日起，所有市民出入政府大樓及場所時，均須掃描「安心出行」二維碼，措施實施接近一星期，不少市民慨嘆新安排令他們買餸不便。《香港01》今日（7日）上午走訪荃灣楊屋道街市，不少市民擠在入口處掃描「安心出行」及填寫個人資料，亦有市民無視職員檢查引起衝突。有檔販直言，政府本月起實施出入政府大樓及場所須掃描「安心出行」後，他們的生意額跌近一半，並指「就嚟要執笠」。區議員陳琬琛對此表示，「安心出行」措施令市民無法安心買餸，盼政府可盡快優化措施。



本月1日起，所有政府員工及市民出入政府大樓、醫院及街市時，須掃描「安心出行」二維碼。今日所見，荃灣楊屋道街市多個出入口均有職員協助市民使用「安心出行」或填寫個人資料，亦有市民會將身份證遞上讓職員代為填寫，有長者表示，因為沒有智能手機而無法使用應用程式，慨嘆新措施麻煩又不便。

長者批措施不便：學嚟學去都唔識得用

市民陳女士在街市門口填寫個人資料，認為措施「太麻煩」。陳小姐表示，一直使用舊式沒有上網功能的電話，因此無法下載該應用程式，「平時嚟開呢度買，但過去一星期都無嚟呢個街市買餸」。陳女士表示，每次出入都要填寫個人資料太麻煩，兒子為方便她出入不同場所，即將為她購入一部具上網功能的手機。

惟智能手機功能繁複，陳女士亦擔心新手機難以操作，「買畀我都未必識，學嚟學去都唔識得用，我淨係識叉電」。但陳女士認為購入手機是必須的，認為現在去哪兒都需要用到「安心出行」應用程式，盼望可以疫情盡快過去，回復正常生活。

同樣未有安裝「安心出行」應用程式的單小姐表示，不懂得使用該應用程式，平時很少會來這裏買菜，因為屋邨附近的街市都不用掃描「安心出行」，並指「有得揀都唔想嚟，係因為今日有屋企人返嚟食飯，先過嚟買餸」。

檔販大嘆人流減少：就嚟要執笠

部份街市檔販大嘆營業額跌近一半，人流明顯減少，生意苦不堪言。魚販蔡小姐表示，自政府強制市民用安心出行出入街市後，生意下跌近一半，更指「就嚟要執笠」。蔡小姐表示，「好多熟客話唔識用嗰App，所以嚟唔到幫襯」，她建議政府應豁免80歲以上長者強制使用該應用程式出入政府場所。攤販陳先生則指，平日星期假日生意很旺，現時卻差了一半，相信與街市門外「排長龍」有關，認為有市民看見門口太多人排隊，便選擇離開。

有市民硬闖街市與職員起衝突

在街市入口處亦有市民與職員發生衝突， 一名中年男子欲進入街市時，被職員攔阻，繼而發生口角。現場所見，該名男子未有向職員顯示其「安心出行」掃描後的頁面，職員便向他表示「個個都要睇」，男子則反駁指：「排長龍你都要睇，嗰度睇完，呢度又要睇。」雙方爭吵數句後，男子便憤然離開。

區議員：有街坊天天站在街市外托人幫忙買餸

荃灣區議員陳琬琛表示，平均每日都會接到十多個有關下載「安心出行」的求助個案，不少長者因害怕會外洩個人資料而向他求助。陳琬琛指出，過去一星期不時到區內街市視察及關心長者，留意到很多長者不熟應用程式操作，經常「捉錯」掃描距離，另有長者會借職員不注意時「偷雞」走入街市，需每天提心吊膽買餸，他更指有街坊會每天站在街市門口外，托朋友幫忙入內買餸。

陳琬琛又表示，有部份長者選擇避開去街市買餸，只能出外到餐廳用餐或到超級市場買「雪藏嘢」。他慨嘆指，「政府整個安心出行都係想人『安心』啫，𠵱家搞到好多老人家都唔安心」。他形容有些街市管理較為嚴謹，例如楊屋道街市，從一樓走到二樓均要再檢查，不少長者怨聲載道，盼政府可盡快優化措施。