安心出行｜半個月接獲逾200宗求助　長者機構助指定人士下載程式

政府規定本月1日起，市民出入所有政府大樓及辦公處所前，需使用「安心出行」流動應用程式。然而，不少長者或基層人士並不熟習使用智能手機，甚至沒有智能電話，連日來對他們造成不便。長者安居協會表示，因應長者近日的需求，即日起擴大支援，協助非「一線通平安鐘」用戶長者，於其個人智能手機下載「安心出行」應用程式，有需要的非用戶長者可於協會辦公時間內，致電或前往協會會址求助。



+ 8

政府規定本月1日起，市民出入所有政府大樓及辦公處所前，需使用「安心出行」流動應用程式。然而，不少長者或基層人士並不熟習使用智能手機，甚至沒有智能電話，連日來對他們造成不便。長者安居協會表示，因應長者近日的需求，即日起擴大支援，協助非「一線通平安鐘」用戶長者，於其個人智能手機下載「安心出行」應用程式，有需要的非用戶長者可於協會辦公時間內，致電或前往協會會址求助。

長者安居協會表示，協會「一線通平安鐘」服務熱線中心自10月中至今共接獲逾200宗關於「安心出行」應用程式的查詢，且個案持續增加，單計今天（3日）截至下午3時45分，協會已共接獲84宗相關查詢，查詢的用戶主要希望了解如沒有安裝有關應用程式，能否進出政府場所、如何安裝及使用有關應用程式等。

協會指，鑑於查詢個案持續增加，他們留意到社區中長者的訴求，決定即日起擴大支援，除了協助「一線通平安鐘」用戶外，亦會協助一般長者（毋須是「一線通平安鐘」用戶）下載有關應用程式於其個人智能手機內。有需要人士可於星期一至五上午9時至下午6時，到何文田愛民廣場S2長者安居協會辦公室或致電2952 7250查詢。

協會提醒，若「一線通平安鐘」用戶有需要，協會亦可協助用戶下載有關應用程式於其個人智能手機上，假如「一線通平安鐘」新用戶有需要，工作人員可為他們上門安裝「平安鐘」同時，協助他們在其個人智能手機上安裝應用程式，呼籲如有用戶有任何疑問，歡迎向協會「一線通平安通」服務熱線中心求助。