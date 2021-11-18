濕疹患者承受不同程度經濟壓力　組織籲政府將生物製劑納資助藥物

香港每五個人便有一人在不同時期患濕疹，病人會因皮膚無間斷痕癢，以至反覆細菌感染，嚴重可影響睡眠及日常生活。香港過敏協會引述研究指出，濕疹患者的病情愈嚴重，每周有愈多時間喪失工作效能，重症病人每年有多達99天需要告病假或帶病上班但無法專心工作。按全港約15萬名濕疹重症推算，若病情持續不受控，社會生產力每年或損失多達81億元。

此外，使用生物製劑治療雖能有效控制病情，但所費不菲，關注組織強烈建議當局，盡快將生物製劑納入資助，避免有需要人士「有藥無錢醫」。



香港過敏協會聯同濕疹關注組的調查發現，不少患者月花數千至上萬元治理濕疹，相關開支已佔去月入至少一半，大部分受訪者要求衞生署及醫管局，全面引入療效較佳的生物製劑治療。（香港過敏協會提供圖片）

香港過敏協會聯同濕疹關注組的調查發現，不少患者月花數千至上萬元治理濕疹，相關開支已佔去月入至少一半，大部分受訪者要求衞生署及醫管局，全面引入療效較佳的生物製劑治療。

濕疹病情與個人工作狀況關係密切，英國皮膚科醫生協會去年於《英國皮膚學期刊（British Journal of Dermatology）》發表的研究指，在美國、英國、法國及德國以問卷調查了1,232名經醫生確診、過去一年曾經求醫的成年濕疹病人，了解患者日常需要「告病假」或「帶病上班但無法專心工作」的時間，以分析濕疹會否導致生產力受損。結果顯示，當濕疹患者病情越嚴重，對工作的負面影響越大。輕度濕疹病人每周平均有2.4小時喪失工作效能，即要告病假或無法專心工作；中度濕疹患者每周喪失工作效能的時數為9.6小時；至於嚴重濕疹病人，每星期平均更有19小時要告病假或不能專心工作，生產力損失甚大。

按全港15萬名重症濕疹病人推算，本港每年因嚴重濕疹所造成之社會生產力損失，或相等於81億元的經濟價值，其影響不容忽視。（香港過敏協會提供圖片）

全港15萬名重症濕疹病人 或造成81億元社會生產力損失

根據政府統計處的最新數字，港人每月就業收入中位數為1.8萬元，若每名嚴重濕疹患者每年有99日因病告假，或無法專心工作，即有大約3個月不能履行職務。香港過敏協會主席何學工醫生表示，綜合以往研究推算，香港有近150萬人口曾在不同時期患上濕疹，當中百分之十為重症個案，按全港15萬名重症濕疹病人推算，本港每年因嚴重濕疹所造成之社會生產力損失，或相等於81億元的經濟價值，其影響不容忽視。

6%受訪者每月濕疹開支介乎1至2萬元

此外，為了解本港濕疹患者的經濟負擔，香港過敏協會及濕疹關注組今年10月至11月以網上問卷訪問了216位濕疹患者，當中76%受濕疹影響超過10年，調查結果發現，受訪病人每月花在濕疹治療及皮膚護理的開支平均要2,944元，22%患者的支出更在5,000元或以上。6%受訪者更透露，目前每月濕疹相關支出介乎1萬至2萬元，超過三成受訪病人表示，濕疹開支已佔去其月入至少30%；17%受訪者的濕疹開支更超過月入一半或以上。面對治療支出，63%受訪者形容經濟「有壓力」或「非常大壓力」；兩成人更經常因經濟問題，而無法使用主診醫生建議的治療。

逾七成受訪者認為生物製劑安全及有效

調查亦問及使用過生物製劑的受訪者或親友對治療的看法，結果顯示，逾七成人認為生物製劑既安全又有效，88%受訪病人認為，衞生署皮膚科診所及醫管局轄下的公立醫院應全面引入生物製劑治療。多達95%受訪者期望，政府應為生物製劑提供藥物援助，例如由「撒瑪利亞基金」或「關愛基金」資助有經濟困難的病人用藥。

30歲的黃小姐病情最嚴重時，她連眼睛也撐不開，每當伸直手腳，便會滲水滲血，她更曾閃過輕生念頭。（香港過敏協會提供圖片）

女患者最嚴重時伸直手腳持續滲血

30歲的黃小姐自小有輕微濕疹，踏入青春期開始，濕疹愈發嚴重，試過除了腳掌，全身皮膚都是傷口，需服用抗生素控制病情，「看過中醫、西醫，但病情仍是反反覆覆」。至畢業後，她任職銀行，由於工作量頗大，集中力變差，工作進度慢下來，結果工時越來越長，持續一年多處於失眠狀態。病情最嚴重時，她連眼睛也撐不開，每當伸直手腳，便會滲水滲血，她更曾閃過輕生念頭。「至2019年6月，開始打生物製劑，打了兩針即時見效，痕癢每小時遞減，濕疹傷口其後亦開始埋口，第二日已經沒那麼痛」。不過，黃小姐坦言，生物製劑連同中西藥、護膚油、保健品等開支，每月費用一度接近3萬元，「希望在政府打到（生物製劑），用成本價，多些資助」。

鄭同學數月前開始使用生物劑製治療，病情受控。（香港過敏協會提供圖片）

至於鄭太的12歲兒子同樣患有濕疹，他在小學三年級開始誘發病情，「腳啲濕疹好轉，就會轉去身上，當身體的好轉，又到手部有濕疹……最嚴重時手腳爛晒，感染金黃葡萄球菌，要食類固醇」。兒子數月前開始使用生物劑製治療，每月花在濕疹相關開支至少6,000元，她直言目前經濟頗有壓力，期望可資助有需要的患者用藥，「既然有藥，政府有錢，為何不讓多些人受惠呢？」

濕疹關注組註冊社工黃敏兒坦言，適用於中度至嚴重濕疹患者的生物製劑治療，早於2018年10月在本港註冊，若病人在私家醫生使用生物製劑，每月藥費大約要1.5萬至2萬元。（香港過敏協會提供圖片）

濕疹關注組註冊社工憂再有悲劇發生

濕疹關注組註冊社工黃敏兒坦言，適用於中度至嚴重濕疹患者的生物製劑治療，早於2018年10月在本港註冊，若病人在私家醫生使用生物製劑，每月藥費大約要1.5萬至2萬元。惟至今公營醫院未全面引入這個療法，有經濟困難的病人等候超過3年，仍然「有藥無錢用」。對於2018年曾有嚴重濕疹患者自殺身亡，她擔心會悲劇重演，「繼續拖延的話，3年又3年，不想再有第二宗悲劇發生」。濕疹關注組促請政府將生物製劑納入安全網，讓有需要的病人得到適切治療。

何學工醫生直言，香港是個富裕城市，但卻有這麼多濕疹患者失去希望，希望社會正視濕疹的潛在問題。（香港過敏協會提供圖片）

何學工醫生直言，香港是個富裕城市，但卻有這麼多濕疹患者失去希望，希望社會正視濕疹的潛在問題，「不住院、沒進急症室就不是病嗎？現在的支援太少，濕疹在公共醫療上的雷達上並不起眼，但對患者的身心靈困擾極大」。他解釋，臨床數據顯示濕疹生物製劑療效顯著，且副作用不大，主要是注射位置出現紅腫，也有機會引致結膜炎或口腔皰疹，一般可透過藥物加以控制。目前已有超過30個國家或地區資助當地病人用菋，香港過敏協會強烈建議當局回應濕疹病人的需要，盡快將濕疹生物製劑納入資助藥物。