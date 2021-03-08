UA戲院全線結業　大埔新戲院去向成疑　區議員：料發展商會再招標

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-03-08 10:45

大埔在最高峰的年代，曾在區內並立三間戲院，惟在2001年相繼結業後，區內便再無戲院，市民需要到鄰區觀賞電影。UA Cinemas（UA戲院）去年承租大埔超級城的多層停車，原料在今年開業，亦是大埔在二十年來首度再有戲院。但今（8日），UA Cinemas宣布全線結業，大埔新戲院也有機會隨之告吹，令一眾大埔人失望。區議員關永業亦對大埔新戲院的去向感到擔心，惟預料發展商會重新招標，找其他院線接手。

UA Cinemas今早（8日）宣布由於疫情衝擊所致，不勝經營壓力，無奈結業，UA戲院已啟動清盤程序，已向百多位員工依據僱傭條例發放基本遣散費，及額外特惠金予各人備用。36年歷史的UA戲院即日起告別港人。

歷36年的UA Cinemas於即日起(3月8日)全線結業。(陳嘉慧攝)

而在上年UA Cinemas承租大埔超級城的多層停車，大埔新戲院原擬在今年年底前開幕，為大埔繼「星輝」、「鴻基」及「銀星」三家戲院在2001年結業後，首間區內的戲院，不少市民感到期待。大埔富明新區議員關永業對此感到擔心，他表示，在去年十月時，新鴻基（大埔超級城業主）已把大埔戲院新址的屋宇結構工程完成，當時預計在今年3月交給UA Cinemas作進一步裝修，如冷氣工程，電影屏幕和座位等，初步預計戲院設有360個座位，分成4院，每個院分別有50至100個座位。

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他指出，若UA Cinemas現時因全線結業未能接手大埔新戲院，戲院將不能如期啟用，惟同時認為業主隨後會重新招標，找其他院線接手。「因為業主都已經改建左個地方嘅用途，所以在短時間內，我諗應該唔會再去改建，反而有機會再搵人接手」。他預計大埔新戲院未必會告吹，但啟用時間將會延後至少一年。

大埔在60年代先後有多家戲院開業，包括當時新界規模最大的第一代寶華戲院，及後開業的第二代寶華，更於90年代結業前以「一票睇全日」色情影院模式捱到最後。可是在首代寶華在1977年結業後，第二代寶華亦隨即在1990年倒閉。至90年代，大埔接連有「星輝」、「鴻基」及「銀星」三家戲院並立，至2001年時相繼結業，結果大埔人最近需到沙田UA戲院看戲。