風雨蘭求助較去年升24%　網上支援輔導員：面紗下對話有安全距離

性暴力危機支援中心風雨蘭於去年4月至今年3月期間，共接獲2,665宗性暴力求助，均來自求助熱線及機構新增的SafeChat網上支援服務，較去年同期數字上升近24%，當中需要深入跟進的性暴力個案達430宗，較去年同期數字上升近三成，情況令人關注。



風雨蘭在去年4月至今年3月期間，共接獲2,665宗性暴力求助，較去年同期的2,155宗上升近24%。（設計圖片）

適逢11月25日是國際終止女性受暴日，風雨蘭發佈2020年2021年度的性暴力求助數字，在去年4月至今年3月期間，共接獲2,665宗性暴力求助，均來自求助熱線及機構新增的SafeChat網上支援服務，較去年同期的2,155宗上升近24%，而需要深入跟進的性暴力個案達430宗，較去年同期的336宗上升近三成。風雨蘭總幹事王秀容表示，去年疫症嚴竣，有部分性暴力受害人因減少外出，令其情緒困擾及家庭問題加劇，以致情緒支援求助增加，風雨蘭遂於去年8月擴展SafeChat網上支援服務，使更多受害人獲得適切的情緒支援與輔助，「縱然處身於疫情最嚴重的一年，風雨蘭的核心服務一直運作，為有急切需要的性暴力受害人提供支援」。數據反映出，使用網上支援服務的求助者平均年齡較年輕，有八成以14至29歲為主。

「每一次我都認真選取詞語，表情符號，甚至是標點」

網上支援有別於傳統輔導服務，輔導員亦需要適應以新的方式與受害者結伴同行。風雨蘭輔導員Anna表示，「有時整個線上對話中，求助者也不提及自己的稱呼、性別，我會知道他們最心底裏的感受，最難以啟齒的個人歷史，但沒有任何透露個人身份的痕跡。這大概就是他們選擇線上聯繫我們的原因吧」。她形容在面紗下對話，有一種安全的距離感，「每一次我都認真選取詞語，表情符號，甚至是標點，為了讓他們在文字中感受到被專注地聆聽，感受到剖白被珍重，故當他們對我們有足夠的安全感，能夠在之後與我們通電話，甚至見面時，我心中都份外感動」。Anna感激求助人對風雨蘭的信任，令他們可以聽見對方的聲音，可看見對方的表情，「而我知道，我們之間的連繫是在寬頻網絡中的文字和空白鍵開始建立的」。

風雨蘭總幹事王秀容表示，去年疫症嚴竣，有部分性暴力受害人因減少外出，令其情緒困擾及家庭問題加劇，以致情緒支援求助增加。（資料圖片）

風雨蘭表示，留意到近年一些廣受關注及報道的性暴力案件仍然出現針對受害人，並欠缺「性同意」充分理解的批評與質疑留言。這些質疑不但對涉及案件的當事人造成再次的傷害，亦會削弱大眾身邊曾遇性暴力的朋友的求助意欲。風雨蘭形容，信任與支持的一字一句，可以轉化為同行及面對創傷的力量，鼓勵當事人不再沉默，藉國際終止女性受暴日，呼籲大眾共同建立友善的環境，鼓勵倖存者從創傷中復原。