兒童性侵個案激增逾六成　關注團體促政府將性教育獨立成科

根據警方公布的最新數據，今年首3季虐兒案達871宗，較去年同期增加近66%，其中性侵犯案件佔近一半。有團體對於疫情下兒童性侵犯個案數字飆升尤其關注，促請當局應在學校全面推行兒童性教育，並讓性教育獨立成科，以提升孩子對性暴力的自我保護意識，以及讓社會能盡早識別及介入兒童性侵個案，減少同類個案頻生。



護苗基金指出，疫情下不少學校仍未恢復全日上課，間接使部分學童留在家中或在街上逗留的時間增加。現時學童使用不同社交平台、交友程式或手機遊戲的時間亦大增，令他們更容易暴露於網絡性暴力的危機中。根據警方最新數據，性侵犯案件按年升62%，當中涉及猥褻侵犯案（即非禮）達258宗，而涉及非法性交案件則多達100宗，約三成非法性交案的侵犯者與受害兒童便是透過網上認識。

性侵犯案件按年升62%，當中涉及猥褻侵犯案（即非禮）達258宗，而涉及非法性交案件則多達100宗，約三成非法性交案的侵犯者與受害兒童便是透過網上認識。（視覺中國）

護苗基金認為要有效地保護兒童免於遭受性侵犯，預防性教育至關重要，建議學校必須全面推行兒童性教育。隨着社會轉變，性教育應該從幼兒時段開始，並把性教育獨立成科，教導兒童對性暴力的自我保護意識，讓社會及早識別及介入兒童性侵個案。護苗基金提到，現時香港對於學童的性教育嚴重不足，建議校方應增加學校強制性教育時數及加強學校課程內對學生推行性教育。

護苗基金認為要有效地保護兒童免於遭受性侵犯，預防性教育是致關重要，學校必須全面推行兒童性教育。（性教育教材示意圖／資料圖片）

護苗基金主席吳惠貞表示，近年有不少幼稚園老師就向學生提供性教育一事向護苗基金尋求支援，反映業界對保護兒童的迫切關注，並普遍認同提供性教育要從幼兒時段開始。護苗基金促請當局向全港學童提供有足夠時數的強制性教育，並且將性教育獨立成科。