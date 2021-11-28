同志平權｜移工揮動彩虹旗幟　在港受性取向、種族雙重歧視促關注

每逢周日，不難看見中環街頭有外傭聚會，但今天在愛丁堡廣場外卻有另一番風景。香港每年都會舉辦各式各樣的同志平權活動，但這些活動大多在周六舉行，外傭中都有不少性小眾人士因工作而無法出席，因此有外傭團體連續七年舉辦移工同志遊行（Migrant’s Pride），一個個移工揮動彩虹旗幟，向社會大眾表達愛與平等的心聲。

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移工同志受雙重歧視：性取向及種族

外傭組織Gabriela Hong Kong的遊行發起人Shiela表示，舉辦遊行的目的是希望可以提升社會大眾對移工的關注，外傭在港工作時經常遭受較差的待遇，特別是當中性小眾群體遭受着雙重歧視。Shiela認為，現時一眾移工背後的苦況未有被大眾理解，首先是歧視方面，不少僱主會因為移工的性取向而排斥或歧視他們，外傭在工作環境中受到孤立，甚至承受惡意的批評。

Shiela續指，現時外傭的生活環境惡劣，不少移工的生活空間過於陝小，例如只提供一個床位作私人空間，情況為每天工作近16小時， 但薪金長時間未有增長，香港法例亦沒有針對這方面進行改革，令一眾移工生活不受保障。

入境處歧視外傭轉工拒批簽證

除此之外，Shiela亦批評入境處在簽證一事上多番歧視外傭。Shiela表示，自2020年起，入境處不時會拒批簽證申請，但在一眾被拒的申請當中，只用Job Hopping（跳槽）來形容外傭申請亦是一種歧視，轉工作本來就是一件平常事，正如工作能力較高的人更自然被其他僱主賞識，希望入境處可以停止針對外傭。

現時同志移工面對種種困境，社會上充斥著各種歧視，Shiela稱「香港便是我們第二個家」，她期望透過舉辦遊行活動，令大眾知道性小眾可以在社區中共存，社會需要去除這種歧視的風氣。

參加者倡更多人留意移工情況 爭取更好待遇

由第一屆遊行便開始參加的Jovie表示，今年是第七年參加，很感恩主辦方每年都有舉行遊行，是次遊行的氣氛極佳，但礙於今年的因限聚令的緣故，活動規模也因此縮小，但亦無阻他們一起出席團結發聲，如往年一樣，Jovie今年有在活動中表演跳舞。Jovie稱參加的原因主要是希望為同志外傭「站出來」，為性小眾群體在社會上爭取更好的待遇及理解。

本地同志遊行只在周六進行 外傭無法參與

Kobumi（印尼移工社群）亦有到場參加是次的移工同志遊行，其中一位負責人表示，不少本地的同志遊行於周六舉行，令不少基層市民或移工無法參與，原因是他們往往都需要上班，因此十分慶幸是次周日舉行的遊行能讓更多移工參與，令他們的聲音與訴求被社會關注及留意。

團體指，留意到不少僱主在聘請外傭時會考慮其性取向，例如擔憂影響家中的兒童，令一眾移工在找工作會遇到阻礙及壓力，認為應一視同仁。