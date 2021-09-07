性小眾導賞團│遊走中環LGBT景點　參觀地下桑拿看Drag queen變裝

自香港1991年通過同性性行為非刑事化的草案，至今已有30年；電視劇《大叔的愛》掀起熱潮，但香港的性小眾社群，是仍舊被社會針對、忽視，還是已受包容？疫情下有本地遊機構舉辦了以中環LGBT地標為主題的導賞團，帶領參加者遊走亞洲區第一間LGBT教會、同性戀人會去的「地下桑拿」，並與全港唯一男同志牧師以及變裝女王「Drag queen」對話。主辦人指，希望透過導賞團能讓大家知道，⾹港性小眾不僅僅是平權法案及電視連續劇，更加是⼀個個活⽣⽣掙扎，而且有⾎有淚的故事。

攝影：梁鵬威



Hong Kong Free Tours的創辦人Michael撐着彩虹傘來到法院門前，說起香港的LGBT平權行動和歷史來。（梁鵬威攝）

這天Hong Kong Free Tours的創辦人Michael撐着彩虹傘，與約30名團友來到中環終審法院門前。「希望大家從一手對話之中，唔係淨係睇到好表面嘅嘢，喺咁多個『香港必修課』之中，LGBT只係其中一課。」曾是精算師的Michael，2017年辭去工作，全力舉辦本地導賞團，而「同志彩虹遊」是其中之一。

「1991年政府通過同志性行為合法化，到今年已經30年。」Michael說，早年男同性戀性行為由不合法、到合法年齡定為21歲（但女同性戀或異性戀則是16歲）、再到修訂為16歲，中間經歷了很長時間；而到了現時，同性戀者可否結婚、其社會身份和法律地位成為了關注之處，「現時係政府會認可（同性配偶），只要你唔係喺香港結婚。」

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亞洲第一間同志教會聖約翰座堂

在眾多反對同性戀者的意見中，有好一部分來自教會；「基恩之家」卻是由一群香港同志基督徒組成的教會，導賞團邀來彭偉業牧師在聖約翰座堂前說起歷史，「世界上第一間同志教會係50幾年前喺美國成立，亞洲嘅第一間，就係喺聖約翰座堂。」彭牧師指，約30年前有五人因同志身份被主流教會拒諸門外，是聖約翰座堂借出場地讓他們事奉、講道、開小組，慢慢來到的人數愈來愈多，當中有隱藏取向的，也有「出櫃」的，「主流華人教會覺得同性戀係犯罪、係壞習慣，會叫你改變，甚至驅鬼都係幾普遍。」

「當睇唔到你，等個社會聽唔到，場仗就冇得打。」彭牧師（左）說。（梁鵬威攝）

「其實我係幾想畀人針對。」彭牧師說，他至今仍是全港唯一的男同志牧師，對於同性戀者，教會很多時以不睬不理的態度處理，「當睇唔到你，等個社會聽唔到，場仗就冇得打。」性小眾群體多年來如同躲在社會暗角，如男同志冒着多重風險在公廁中「釣魚」覓伴侶，到同志酒吧蘊釀出「石牆事件」，以至是流行一時、同性戀者都會去的「地下桑拿」。

同性戀者的「地下桑拿」

「Central Escalator」一如其名，正正位於中環半山扶手電梯旁，走入其中只覺環境昏暗隱蔽，這裏平日謝絕女性進入，男子也要脫掉衣服、裹着毛巾才能繼續前進。店舖自1991年已經開業，裏面仍然維持着當年的格局，牆上滿是懷舊的男子海報，霓虹色的走廊通向不同的小黑房，讓男同志來到「識朋友」。

性小眾群體多年來如同躲在社會暗角，而「地下桑拿」流行一時。（梁鵬威攝）

▼▼同性戀人會去的「地下桑拿」：



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希望大家唔係獵奇......LGBT群體唔係法律上嘅平權，唔係《大叔的愛》睇完就算，而係知道每個人背後嘅故事。 Michael Hong Kong Free Tours創辦人

餐廳酒吧經理變Drag Queen

導賞團的最後一站來到山頂餐廳酒吧，酒吧經理Teddy穿上華麗搶眼的服裝，搖身一變成為變裝皇后（Drag Queen）。「她」的名字是「MissTina UglyHaira」，靈感來自歌手Christina Aguilera，「一上妝就有另一個personality，兩個性格分得好開。」Tina又即場換裝為觀眾表演Lip Sync（對咀演唱），認為Drag Queen並不是「唔係化個妝、着條裙就可以」，更是一門藝術。Michael則在導賞團的結語中指，「希望大家唔係獵奇......LGBT群體唔係法律上嘅平權，唔係《大叔的愛》睇完就算，而係知道每個人背後嘅故事。」

導賞團的最後一站來到山頂餐廳酒吧，讓大家一同欣賞變裝皇后的精彩演出。（梁鵬威攝）

▼▼變裝皇后（Drag Queen）「MissTina UglyHaira」：



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「Gay會嚟啦～同志彩虹遊」詳情：https://www.kkday.com/zh-hk/product/122684?cid=11822