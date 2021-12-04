曾於《梅艷芳》亮相　泉章居停業拆招牌　團體：早於8個月前跟進

霓虹招牌在香港拆少見少，疫情下不少老店結業，更令它們「霓在旦夕」。旺角泉章居自去年停業後，門外招牌的去向一直備受關注。該招牌除了設計獨特並已有逾70年歷史，更有指是由知名書法家于右任題字，惟日前有市民拍得招牌已被拆卸。有霓虹保育團體指，早於最少八個月已正式跟進，甚至曾和現任管理層進行了面談，但最後並未能得到一致決定，形容今次的消息十分沉重。



泉章居去年結業 霓虹招牌保育成空談

近日電影《梅艷芳》屢成熱話，撇除劇情、角色以及周邊爭議，影片其中一幕講述梅艷芳於利舞台參加「第一屆新秀歌唱比賽」時，原來也有「泉章居」的招牌亮相。泉章居香港著名客家菜食肆，以鹽焗雞、霸王雞、炸大腸等客家菜色聞名，其在旺角、銅鑼灣及上環均設有分店，而旺角店門外的招牌多年來已成地標，招牌上面了雞圖案顯示出飯店的招牌菜，字體用了草書，顏色方面用了藍白色，設計甚為少見。

↓↓↓泉章居招牌過往面貌：



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有傳招牌字體由著名書法家于右任題字

自旺角分店於去年結業後，招牌一直原封不動，但有指該舖位近日已由新集團承租；日前有市民指招牌已被拆卸。曾成功保育多個經典招牌的團體「霓虹交滙」（Tetra Neon Exchange）透露，他們早於最少八個月前已跟進招牌的事宜，雖然現任管理層傾向支持保育招牌，但由於要向公司請示，最後並未能得到一致決定。團體又指，雖然不想放棄有文化價值的霓虹招牌，但需要尊重商戶意願和決定。

對於不少人認為泉章居的草書是由當時的民國時代著名寫草書書法家于右任所寫，另一組織「霓虹黯色」則認為有所保留。皆因他們翻查資料時見到在早期位於深水埗的泉章居店舖外牆上所寫的是楷書，亦有于右任題字，而昔日霓虹燈手稿圖中，50年代的泉章居的確是用北魏楷書寫成；但現時招牌的卻是草書，也沒有于右任題字，現階段是否屬實仍是不得而知。