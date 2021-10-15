颱風過後失霓虹地標 灣仔20年歷史酒吧招牌受損移除

曾幾何時，香港酒紅燈綠的街景為人著迷，但近年街上的霓虹招牌卻似乎愈來愈少。早前颱風「獅子山」、「圓規」相繼吹襲香港，令灣仔區具代表性的霓虹招牌再少一個。有20年歷史的酒吧Coyote Bar & Grill地標招牌，在颱風之下被塌樹嚴重損壞，店方為免有意外發生，無奈之下只能將之迅速移除。酒吧又表示，招牌屹立多年，見證了香港一小部分歷史，如今再不復見實在令人惋惜。



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昔日海軍、水手尋歡勝地

灣仔的酒吧區過去有不少海軍、水手前來尋歡作樂，Coyote Bar & Grill的霓虹招牌和酒吧同樣在區內屹立多年。這個用了藍、紅、黃色的墨西哥風格招牌，見證過店內20年來每次香港七人欖球賽後市民的狂歡景象；也有數百名美國海軍水手在店內喝酒，酒吧舉辦過的數千個派對早就成為了區內的地標之一。

在早前颱風「獅子山」之下，Coyote Bar & Grill因旁邊有樹木塌下，倒在霓虹招牌上，令招牌嚴重損壞；因當時另一颱風「圓規」將在數小時內接近香港，酒吧為了安全起見，只好選擇及早將之移除。對於今次的決定，店方亦感到可惜，在Facebook帖文中著客人下次行經該處時，可以舉杯向這個已經離開的招牌致敬。保育組織「Tetra Neon Exchange霓虹交滙」亦指，收到消息時招牌已不幸被移除，雖然令人惋惜，但組織認為商戶的決定是負責任態度及果斷的。