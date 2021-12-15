啟德車站廣場及公園開放一周「溶溶爛爛」　網民批如豆腐渣工程

啟德車站廣場（一期）及啟德大道公園上周正式開放，兩個公園合共佔地約6.7公頃，內有大草地和「放電」兒童遊樂場，本應十分吸引。不過日前有市民發現，公園開放不久已「溶溶爛爛」，燈光損壞、草地不平之餘，亦有多處圍上圍欄，除了感到大煞風景，也批評公園造工有如「豆腐渣」。



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連接港鐵啟德站的啟德車站廣場一期及啟德大道公園，分別佔地約3.5和3.2公頃，前者提供寬敞的露天廣場及大草坪，可以帶同寵物一同前往，園內亦有展板展示舊啟德機場的照片；後者則提供包括花型燈裝置及音樂管的花園，兒童遊樂場內則有特色各種特色遊樂設施，例如6人鞦韆、繩索橋、滑梯等等。

近日有網民在Facebook上表示，公園開幕本來「幸福感滿滿」，可惜只數日時間已發現公園「傷痕纍纍」。網民形容，公園內多處出現破損，灑水系統的水喉漏水，草地出現「一忽忽」鋪設不佳，晚上也見到燈光壞掉的情況。從該網民上載的照片可見，現時公園內被封條圍得「彩帶處處」，至於一個相信是由著名石雕藝術家朱漢新製作、曾經放於文化中心門前的石雕「The Gate」，亦是污跡處處。

該名網民質疑，公園開放短短一星期就出現如此情況，為何有關方面在檢查時願意「收貨」，同時認為管理員數目不足，更有人在帖文下留言，稱曾經目睹有小朋友在草地小便，衞生情況堪虞。