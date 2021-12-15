童年回憶歡樂天地捲土重來再開分店　明年回歸沙田新城市

歡樂天地是不少人的童年回憶，其廣告歌亦是深入民心，但後來歡樂天地因財政困難需全線結業，經典遊戲一度只能懷念。但近年歡樂天地宣布重開，除了兩年前九龍灣E-Max店舖正式開業，歡樂天地昨日（14日）在網上宣布，即將落戶當年曾設有分店的沙田新城市廣場，而元朗區的分店也快將開幕，不知道又是否可喚起大家童年時的感覺？



除了2019年12月在九龍灣E-Max重新開張、2020年增設歡樂小天地坑口TKO Gateway店、歡樂天地九龍灣Megabox店，昨日歡樂天地在其Facebook專頁上指，除了明年年中會在YOHO Mall開張，亦會同時間進駐沙田新城市廣場，雖然未有透露確實位置，但已引起不少迴響。皆因歡樂天地當年的25間分店之中，其中一間正正位於新城市廣場。有網民對於童年回憶有望重現感到興奮，但也有人認為，近年重開的歡樂天地已與往日不同，地方細小之餘，遊戲也失去了昔日的吸引力。

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在80至90年代，香港的主題遊樂場曾經盛極一時。當中包括在50年代開業的荃灣遊樂場、原稱青龍水上樂園的大圍歡樂城，而歡樂天地在香港曾有25間分店，當中太古城和屯門分店,3曾被不少電影取景。根據Facebook專頁「沙田區 Sha Tin District」指，歡樂天地曾在1991年起承租新城市廣場一期3樓348-353舖位7年（即目前SASA至前American Engle位置），但在1999年宣布清盤並全線結業。雖然今次歡樂天地未有透露在新城市廣場甚麼位置重開，但專頁指過去一個月發現新城市廣場的戲院廣場正進行防水工程，估計歡樂天地或會進駐已經封閉超過12年的UB/LB層；而根據地契文件，發展商需在UB/LB層設置娛樂設施，但10多年來政府卻未有跟進。