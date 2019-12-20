【親子好去處】歡樂天地聖誕回歸　親子齊玩新舊經典動感遊戲

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位於九龍灣國際展貿中心(E-Max)的歡樂天地早前開始試業，終定於今個聖誕（12月25日）正式開幕，全場佔地近3萬呎，多款經典遊戲如大板牙、跑馬機重現眼前，並新增人造飄雪奇幻屋、AR 動感樂園、5D 影院、VR體驗遊戲等，另設九展中庭期間限定的充氣樂園、大彩虹等玩樂設施，讓爸爸媽媽可以帶小朋友歡度假日之餘亦可回味童年記憶。

攝影：黃舒慧　

攝錄：王淑君　

剪接：李紫銘

必玩經典懷舊

歡樂天地相隔二十年強勢回歸，不少經典遊戲設施令人回味，神奇保齡、跑馬機及碰碰車等，當中「大板牙」及小丑貝洛機PIERROT更是歡樂天地團隊經過多番努力搜羅二十年前的舊機並將其翻新重現眼前，絕對是當年玩過的舊機，充滿回憶。

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新增多個遊戲設施場內亦設有夢幻珍珠純白旋轉木馬，款全新遊戲設施，如AR 動感樂園、5D 影院、設有人造飄雪的奇幻雪屋、內置不同虛擬場景的VR體驗遊戲「親子動感飛船」及「歡樂太空艙」，增添刺激及新鮮感。

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三大聖誕期間限定遊戲

於2019年12月20日至2020年1月1日期間，於九龍灣國際展貿中心地下中庭設置三大聖誕期間限定遊戲，包括歡樂充氣樂園、歡天喜地大彩虹及「分秒必爭」大比拼，增添節日氣息。

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歡樂天地

正式開幕日期及時間：2019年12月25日（星期三）上午11時30分

(由12月14日起已開放全部遊戲設施開始試業)

地址：九龍灣國際展貿中心B1層118-132號舖

三大聖誕期間限定遊戲

開放日期：即日至2020年1月1日

地址：九龍灣國際展貿中心地下中庭

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