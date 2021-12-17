三塊新發現維城界石　獲古蹟辦納入政府文物地點作保護

香港民間保育組織本月先後在港島摩星嶺、玫瑰崗及龍虎山發現3塊逾百年歷史的維多利亞城界石，近日經古物古蹟辦事處及地政總署人員實地視察後，正式將其列入「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」名單內，獲得行政上的保護。



三塊新發現界石擁過年歷史 狀態良好

香港歷史研究社及程尋香港兩個組織本月初先在歷史愛好者通知下，先在港島薄扶林道及克頓道近龍虎山位置發現一塊維多利亞城界石，其後再分別於摩星嶺及玫瑰崗發現多兩塊同類型的界石，三塊界石同樣有錐形頂部及刻有「1903 city boundary」的字樣，狀況仍然完整，並且保留在原位。

然而香港歷史研究社擔心在發現界石附近位置山坡噴上紅色漆油記號，擔心會受塗鴉或被破壞，希望前往觀賞的市民能夠共同保育歷史遺跡。

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獲古蹟辧納入政府文物地點名單

事態至近日出現新發展，古物古蹟辦事處及地政總署人員經實地視察後，正式更新「由古物古蹟辦事處界定的政府文物地點」名單，將3塊新發現的界石納入名單中作行政上的保護，今次連同早前發現的6塊界石，以及早已下落不明的馬己仙峽道的界石，本港共發現10塊維多利亞城界石。

維多利亞城界石又稱四環九約界碑，是沿着昔日香港殖民時代在維多利亞城邊緣上的一組界碑，早於1903年豎立，以標示維多利亞城的界線，然而受到二戰及市區擴展影響，部分界石已經被毀或遷移，當年設立界石的整體數目和具體位置也難以考究。

HK01正向古蹟辦查詢。