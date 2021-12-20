南豐紗廠以回收牛仔布版製環保聖誕樹 盼提倡可持續概念

聖誕節將近，不少商場已更換聖誕裝飾以添加節日氣氛，但當中不少裝飾品多為一次性用品，節日狂歡後造成浪費。有見及此，今年南豐紗廠的裝飾加入環保元素，以回收牛仔布版製成巨型藍色懸浮聖誕樹，並在展出及清潔消毒後，布料便會化成為活動工作坊的素材製成其他物件，以不同面貌延續它們的生命，盼在歡度佳節之餘為節日添上環保意義。



牛仔布版製成的巨型藍色懸浮聖誕樹製作歷時一年，其物料是由本地設計師Orange Terry在不同的布販回收牛仔布版後，再加以清潔、消毒、設計、剪裁及後期製作而成。由於每塊牛仔布料的批次、 顏色、紋理 、質感及洗水後的狀態都不一樣，如同樹木的樹葉一樣，有不同的的紋理和顏色。

懸浮聖誕樹以牛仔布為主調，再以紅色牛仔布環繞聖誕樹，彷如節慶拉彩炮時紙碎爆發的瞬間。（南豐紗廠提供圖片）

樹冠外型有如拉彩炮時紙碎爆發的瞬間

懸浮聖誕樹以牛仔布為主調，再以紅色牛仔布環繞聖誕樹，彷如節慶拉彩炮時紙碎爆發的瞬間。聖誕樹在展示後，會迎來第三生命，在經過清潔消毒，便會成為工作坊的素材，讓參加者再造成不同的花樽及咭片套，以避免浪費及體現可持續發展理念。

聖誕裝飾過後將迎來第三生命

南豐紗廠市場總監梁婉玲表示，布版在紡織業擔任非常重要的角色，但由於布版太細，加上被買賣家不斷翻閱而折舊未能回收再造成衣物，最後被逼棄置，但布版是布料的第一個生命， 更是生產紡織品的開端，希望透過動用大家熟識的牛仔布版， 以提倡可持續概念，同時呈現布料原始之美。