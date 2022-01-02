唐公嶺恐怖鄰居夜夜發出噪音　燃燒塑膠　居民憂中毒促跨部門執法

噪音滋擾絕對是不少人的噩夢，很多住戶怕投訴無用而選擇啞忍，但長期的噪音滋擾卻會影響到居民的精神健康。有北區區議員表示，上水唐公嶺有居民受到鄰居長期滋擾，由原本的噪音問題演變成產生一些難聞氣味，嚴重至影響居民日常生活及危害健康。居民過去多次報警及向環保署投訴，但指相關部門未有作出檢控或有進一步行動。



上水唐公嶺有居民受到鄰居長期滋擾。（網上圖片）

上水唐公嶺居民深受鄰居滋擾困擾

上水唐公嶺居民多年來受到懷疑有精神問題的鄰居長期滋擾，指鄰居在晚上至凌晨時段，不斷地發出打鐵及機械性的噪音，透過喇叭發出重複性的音響，此舉令當地居民受到驚恐、難以入睡，嚴重影響日常生活。後來更變本加厲，透過燃燒塑膠物料，產生一些難聞氣味，塑膠物料如遇熱溶解，便會釋放出有毒物質，如長期吸入的話將引起慢性中毒，對人體健康產生極大傷害，嚴重會導致血液及呼吸系統相關疾病。

北區區議員侯福達向區議會提交文件，指當區居民已就事件多次報警，但警方未有檢控，即使向環保署投訴，部門亦難以作出進一步行動，要求警務處和環保署聯合行動， 採取有效執法，協助居民免受滋擾。

警方將與環保署到現場了解事件

環保署回應指，於2020年度共收到六宗涉及上水唐公嶺住戶發出噪音及難聞氣味的污染投訴，但在2021年並沒有再次收到相關投訴。署方表示，在2021年期間有在不同時段派員到附近調查，期間沒有發現有非法露天焚燒、噪音或難聞氣味滋擾的情況。

有關噪音的投訴，環保署指由於相關噪音受到《噪音管制條例》第4及第5條所管制，署方已聯絡警方以安排跟進噪音事宜，亦會作出聯合行動，如有足夠證據證明違法行為便會採取執法行動。警方則回應指，在2021年1月至2021年11月期間，上水分區並未接獲相關報案，但將會聯同環保署前往唐公嶺了解事件，提供支援服務。