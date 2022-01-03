西洋菜街殺街逾3年　團體促政府劃出表演區域　勿抹殺街頭文化

2018年，政府通過旺角行人專用區「殺街」議案，令不少表演者失去街頭表演場地，亦有人選擇「轉戰」其他地區。有支持本地音樂文化的資深藝人，與曾經在西洋菜街表演的表演人員今日（3日）舉行新聞發佈會，希望政府能在疫情後重新規劃，提供地方或劃分時段，讓熱愛街頭表演文化的市民能有空間表演。



資深藝人、活動監製劉少君今日聯同嘉賓王維德、麥翠嫺及一眾曾在西洋菜街表演的表演人員，舉行新聞發佈會，指政府自2018年通過旺角行人專用區「殺街」議案後，令不少表演者失去街頭表演場地。（鄭子峰攝）

資深藝人、活動監製劉少君今日聯同嘉賓王維德、麥翠嫺及一眾曾在西洋菜街表演的表演人員，舉行新聞發佈會，指政府自2018年通過旺角行人專用區「殺街」議案後，令不少表演者失去街頭表演場地，王維德表示，街頭表演文化在日本盛行，雖然在市區表演難免有聲音及燈光問題，但只要政府能劃出合適區域及時段，供表演者表演，便可對社區的影響減低。劉少君則形容，街頭音樂文化是必需品，希望政府能安排適合地點，讓一班街頭表演者盡展所長。劉亦透露，將於本月10日晚上於尖沙咀The One舉行《菜街夜宴》，希望邀請到一眾喜愛街頭音樂的表演者聚首一堂，懷緬西洋菜街的本地文化藝術。

有曾於西洋菜街進行表演的人員Daniel表示，殺街前每個表演檔位的距離太近，導致有噪音問題；殺街後不少街頭表演者需「走鬼」般到天星碼頭及中環碼頭等地方表演，「感覺政府好似唔係好喜歡街頭表演者咁」。音樂總監Ray則建議政府劃分表演區域時可加入小販檔或美食車等其他消費項目配合，帶動旅遊業。

油尖旺區議員許德亮表示，西洋菜街「殺街」後，有零星街頭表演者「轉戰」到亞皆老街及銀行中心對開等位置繼續唱歌跳舞，不時引起街坊投訴阻街，「因為喺港鐵站出口度表演，加上附近又有報紙檔，令到途人出入不便」。他指早於「殺街」前，已建議政府劃分表演區域予表演者，「例如旺角東港鐵站對於個停車場用地，比較遠離民居， 𠵱家都有人喺嗰度唱，仲有洗衣街前政府用地，與其荒廢，不如好好利用作表演區域」。他認為當局除了劃分特定表演區域，亦需加上時間管制，「例如夜晚9點幾10點後就唔好唱，唔好阻住街坊瞓覺」，便可將對社區的影響減低。