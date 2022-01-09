漁農美食嘉年華突停辦　小店借舖位助農戶散貨：盼不至血本無歸

Omicron變種病毒流入社區，上周五（7日）起開始收緊防疫措施，連帶預計當天於旺角花墟舉辦一連三日的漁農美食嘉年華亦遭煞停。農民為活動所準備的時令農產品隨即失去散貨地，或令他們數月來的心血毀於一旦。有小店見狀，自發一連兩日（8日及9日）向受影響農民借出部分舖位，助他們散貨，盼盡可能取回成本。



受疫情影響下，漁農美食嘉年華開幕前夕遭煞停，但農戶已在數個月前開始準備種菜，其收成用來應付嘉年華的需求。活動煞停不但使他們失去售賣貨品的地方，更因農產品不能長時間存放，意味他們需要在保質期內售出，否則會血本無歸。小店上水貨舖得悉後，隨即聯絡受影響的農民，一連兩日向他們借出部分舖位，助他們散貨。

上水貨舖負責人羅庭輝指，嘉年華停辦後，令很多農民失去途徑出售有保質期限的農產品，大量為嘉年華準備的農產品急需要清貨。他解釋，由於大多農產品均是時令，如沙律菜、草莓及芥菜等，它們需要及時採摘及進食，能放置的時間也比其他食品短，「冇咗嘉年華，啲預多咗嘅產量，放喺度兩三日就會壞」。因此，他便希望透過舉辦微型本地農墟，聯繫受影響農民，向他們提供臨時場地清貨。

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農產品保質期短 需割價出售

羅庭輝表示，快閃兩天的微型本地農墟的消息公布後，隨即收到近十戶受影響的農戶查詢，惟店舖位置有限，只能盡力提供空間幫助他們。他指農墟舉辦的首日，反應已比想像中良好，不少街坊都十分支持，惟部分菜類因保質期短，農戶可能需要割價出售，或會影響他們的收入。羅庭輝透露，現時受影響農民只希望能取回成本，不至於血本無歸，希望市民能到訪協助他們清貨。

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羅庭輝指，政府取消嘉年華後，除了向農戶退租外，並沒有其他援助，認為政府作為主辦單位應多行一步，如回收購受影響農戶的農產品，並協助統一散貨。他表示，因農產品的可擺放期十分短，單靠民間力量難以幫助所有受影響的農戶，「就算我當有20間店肯一齊努力（借場讓農戶散貨），但點都唔及政府多資源，嚟得快」。

▼2019年漁農美食嘉年華▼



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上水貨舖（大圍店）微型農墟

地點：大圍積壽里1-3號

時間：9am-3pm

日期：1/8(六)-1/9(日)

