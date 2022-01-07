漁農美食嘉年華臨開幕突停辦　農場自發轉戰網購　半日獲過千訂單

Omicron流入社區，本港疫情趨嚴峻，原定今日（7日）起於旺角花墟一連3日舉行的漁農美食嘉年華，亦於本周三（5日）與防疫措施一併宣布取消，已連續2年停辦實體市場。惟漁農產品亦不像其他商品可長期存放，數個月的心血隨時毀於一旦。

不過有網上雜貨店牽頭推出團購，負責人透露數小時已接獲4位數訂單，並估計因政府禁止晚市堂食，吸引部分市民買菜在家煮食。亦有本地農夫對疫情發展感到憂慮，透露將減少種植量以減少損失，「都唔知種好定唔種好。」



▼2019年漁農美食嘉年華▼



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本地漁農業翹首以盼的漁農美食嘉年華於臨開幕前，於本周三急煞停。惟農夫及漁民為準備參加嘉年華，早於數個月前已開始準備種菜及養魚。再者，農產品不像其他商品可長期存放，若不能及時採摘及進食，一番心血將毀於一旦。

網上雜貨店牽頭轉戰網購 訂單爆需暫停落單

網上雜貨店「納雜」一直以來與本地農場合作，有見嘉年華突然停辦，立即牽頭推出團購，並與各區商戶提供取貨服務。本地漁農產品大獲市民歡迎，團購推出後不足1日，已需暫停落單，待處理目前的訂單，再開放給市民訂購。

政府禁晚市堂食吸引市民光顧

納雜負責人估計，由於政府禁止晚市堂食，吸引部分市民買菜煮食，反應比想像中熱烈。雖然暫時未完成統計，未知漁農場的提供量，但他透露昨日開放團購數小時後，已接獲4位數的訂單，估計「處理完手頭上嘅單，可能開多日就冇。」

問到嘉年華停辦會否令本地漁農產品減價，負責人表示，本港種植成本高故難以減價，同時現時支持度高，因此並無減價促銷的情況。負責人又指，過往港人因本地漁農產品的價格而卻步，惟本地耕種不含農藥，港人的信心增加並願意購買食用。

蘿蔔豐收農夫無奈︰準備咗咁耐

位於元朗八鄉的加力農場，亦因漁農美食嘉年華停辦而方寸大亂。農夫傅先生坦言，今年大豐收蘿蔔收成近1,000斤，目前只能夠透過朋友幫忙，於網上售賣。雖然明白疫情發展難以估計，但他亦感到無助，「好無奈，準備咗咁耐時間。」

漁農美食嘉年華於11日至26日將舉辦網上市場，但傅先生表示顧客通常信任農場方，因此寧願自力於網上賣蘿蔔。他亦指，蘿蔔在溫差大的環境容易變壞，將會「收水」及「黑芯」，花心蘿蔔的由來便源於壞蘿蔔，因此收割後須盡快賣掉，惟嘉年華停辦客源大減，只能降價吸引顧客。

疫情爆發以來一直反覆，傅先生坦言現時無法預料未來，「都唔知種好定唔種好，到時疫情關係好少人買。」他透露，接下來唯有減少種植量，依賴熟客光顧，雖然能維持生計，但不能再增加收入。「經濟好就會多人買，經濟唔好啲人就諗過先買。」