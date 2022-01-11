70萬僱員生計受影響　工會指抗疫基金5.0難送暖　促發放失業津貼

新冠病毒變種病毒株Omicron殺入社區，政日前再度收緊防疫措施，雖然政府今日（11日）宣布將推出第五輪防疫抗疫基金，惟有工會指出，多個行業工友慘遭停工或減薪，估計有70萬名打工仔受影響，而年關將至，無疑是雪上加霜。工會指出，過往四輪防疫抗疫基金均偏向支援商家，促請今次直接向受影響僱員提供支援，當中包括發放原有收入一半、上限9,000元且為期半年的緊急失業或停工津貼，以及一次性10,000元現金津貼等等。



工聯會今日（11日）聯同多個受影響的行業工會召開記者會。工聯會理事長兼立法會議員黃國指出，業界雖然理解政府需要收緊防疫措施，惟近日收到多個工會反映，不少相關行業如飲食、美容、康體等的工友，生計即時受到影響；又指受影響的打工仔估計超過70萬人，認為政府應要體恤民情，採取必要措施支援受衝擊的工友度過難關。

飲食業職工總會主席林千國則指，農曆新年前後一向是飲食業的旺季，可是政府「禁堂食」，食客陸續取消訂枱，「炒散」、全職的收入均見減少，更有工友被要求放無薪假。他直指過往的「保就業」支援「落唔到工友袋」，要求政府直接提供一次性的現金津貼，同時建議政府可在B、C類食肆客人接種一劑疫苗的前提下，爭取1月20日後可重新開放晚市堂食。

工聯會今日（11日）聯同多個受影響的行業工會召開記者會。（呂諾君攝）

香港美容健體專業人員總會主席許慧鳳表示，疫情至今美容業已被停業共151日，現時已採業內已採「閉環式管理」，亦一直守住「零確診」，可是在臨近新年的旺季卻全數被停業，有員工已被逼扣除今年的有薪假；許認為政府可考慮不要「一刀切」全部店舖停業，同時希望能在農曆新年前給予復業。

服務業欠支援 「唔係想捱就捱到」

服務業總工會自由工作者分會副主席Iris也指，由於自由工作者大多沒有強積金、沒有受僱於任何公司，過往的防疫抗疫基金對他們沒有甚麼支援，猶如「被遺此的一群」，因此希望今次政府能補漏拾遺。她透露，自己從事婚嫁行業，在政府宣布收緊防疫措施當日已收到過百對新人致電查詢取消婚禮服務，「好多香港人想自力更生唔想靠綜援，但唔係想捱就捱到。」

+ 1

立法會議員梁子穎強調，津貼資助應直接發放到工友手上，並包括之前沒有受惠的自僱人士、自由工作者、零散工等。工聯會又提到，國泰機組人員違規播疫，致令大家承受「14日又14日」，認為政府亦要盡快堵塞輸人漏洞，加強防控措施並爭取早日通關。惟被問到近日的「生日派對」有人染疫、是否需檢視相關漏洞時，該會則強調現時應重點聚焦在如何幫助70萬受影響的工友，讓政府的政策「接地氣」。