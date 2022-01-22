逸葵樓圍封強檢5天　家長憂子女不受控亂摸「冇病變染病」

葵涌邨疫情大爆發，當中逸葵樓成重災區，政府昨(21日)起圍封逸葵樓，居民被禁足及強制檢測5日，直至下周三解禁。有照顧兩名年幼子女的家長抱怨，連續三日內三度接受強檢，其間防疫訊息混亂，居民一窩蜂落樓檢驗，導致迫爆升降機及大排長龍，排隊2小時才完成檢測，而兩名子女行動不受控「咁長時間排隊，走嚟走去又會亂摸」，擔心在人流極多的空間，隨時「冇病變染病」。有關注團體促請政府為育有3至12歲兒童的家庭安排上門採樣服務，減輕照顧者壓力。



凌晨拍門強檢 一窩蜂下樓迫爆檢測站

一家四口居住在逸葵樓單位的朱女士，與丈夫育有一名三歲及七歲的小朋友，當時夫婦尚未知道大廈爆疫，周四凌晨零時許仍在睡夢之間，突被全副防疫裝備的衞生署人員上門逐層拍門，直指發現確診個案，要求全幢大廈居民落樓接受強制檢測，當時她與丈夫各手抱一名子女，等候升降機直落地下大堂。由於居民同一時間下樓，結果她要等待第四至五轉後才能成功進入升降機，廂內至少迫滿近10人，凌晨完成檢測後再返回家中等待結果。

至昨日中午12時許，一家人度被要求到地下接受強制檢測，由於檢測人數越來越多，臨時檢測站大排長龍，一家人等待2小時後才成功完成檢測，未幾政府在傍晚圍封逸葵樓，居民被禁足及強制檢測5日，其間會由政府人員提供生活所需。隨着葵涌邨確診個案幾何級數暴升，令她開始擔心下樓檢測的風險越來越高。

她表示，成人尚可嚴格約束自我行為，但小朋友心智未成熟，「排隊2小時企定定，佢哋已經喺條隊內走來走去，甚至不自覺去摸街外牆。」加上大批人流共處同一個空間，隨時「冇病變染病」。

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排隊等候兩小時 家長指年幼子女難受控隨處摸

朱女士又批評，由始至終防疫檢測安排混亂，例如居民之兩日突被通知同一時間進行強檢，結果所有居民一窩蜂下樓大排長龍，今日獲告知可按意願分批早上9至12時、下午2時6時分批下樓，她在居民WhatsApp群組獲悉早上人流較多，計劃下午稍晚時段接受檢測，惟至下午4時突被防疫人員拍門表明必須傍晚6時前完成檢測，她擔心不守規則會被罰 錢或坐疫監，正準備下樓之際，有居民表示在WhatsApp群組內表示由於太多居民同一時間下樓，檢測站無法消化突如其來的人流，引發群起鼓譟，最終獲防疫人員告知尚未進行檢測的居民，可返回單位內等待拍門，最終她一家人晚上7時20分才下樓進行檢測，過程中又要擔驚受怕，擔憂子女會否因亂摸亂碰而感染病毒。

照顧照顧者平台成員林小姐表示，除了該名家長向她求助外，尚有逸葵樓家長照顧患有過度活躍症的小朋友，平時生活已難以控制其行動，若在局促及人多的空間，更擔心對方難以受控，將子女曝露於染疫風險中。

平台認為，根據政府現行之強制檢測安排，會為行動不便的人士和長者安排上門採樣，但育有未成年或特殊需要子女的家庭則不包括在內，以逸葵樓為例，部份環境樣本呈陽性，包括電梯按鈕。小朋友容易到處觸摸，尤其是有專注力不足的孩子更難管束，增加感染風險，家長因擔心增加感染風險而承受極大的心理壓力，故此建議政府增設服務，為家中育有3至12歲兒童的家庭提供自行檢測套裝，讓家長代為檢測，或由防疫人員上門採樣，而檢測必須安排分樓層進行，以減低檢測站人流及不同樓層之間居民互相感染的風險。