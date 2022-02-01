疫情猛於虎　虎年藝術展改網上導賞　「上水之虎」暫未能實體展出

今年正值虎年，本港與老虎曾有一段淵源，除了樂富早年有老虎作祟而被叫作「老虎岩」外，本港曾經多次錄得虎蹤，當中最轟動便要數到1915年的「上水之虎」事件。另外，中大文物館每逢新年前夕均會舉辦一個以該年生肖為主題的藝術文物展覽，惟今年受第五波疫情來襲，罕有「斷纜」，改為透過網上觀賞，而上水之虎的標本亦因閉館裝修，巿民無緣進場。



「上水之虎」標本先後存放於多個地點

翻查資料，原來香港自1900年代起至少有五次目擊老虎出沒記錄，當中以1915年「上水之虎」事件最為轟動，1915年3月，一頭長達2.6米、重131公斤的孟加拉虎上水龍躍頭一帶出沒，三名外籍警員奉命上山巡視期間，被該老虎襲擊，釀成一死一傷。事件引起民眾恐慌，時任新界指揮官寶靈翰（Donald Burlingham）親自帶隊上山展開獵虎行動，期間一名警員遭抓傷當場死亡，經過連番捕殺，最終成功將老虎射殺。

虎屍頭部其後獲保存製成標本，放在舊日大會堂展覽，後來因大會堂1933年拆卸，虎頭歸還警隊，放於前港島警察總部的警官餐廳大門門頂上，呈現一扇「虎頭門」，虎頭至1988年轉交警隊博物館保存。

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港島警察總部至2018年活化為大館重開時，曾有說法稱是否應考慮虎頭從山頂的警隊博物館搬回舊址，但最終未有落實，歷史學者丁新豹指，虎頭一直是警察博物館的鎮店之寶，當年又有警察犧牲，具有特別意義，故此不會輕易交出。

不過，警察博物館進行活化計劃，去年5月31日起暫停開放以進行翻新，預計今年3月重新開放，觀眾要待稍後才能重見「上水之虎」的風采。

另外，中文大學文物館每年臨近新年前夕，均會舉辦一個與農曆新年生肖為題的展覽，今年亦不例外，原定1月21日至3月20日舉辦「壬寅說虎」，展出多個與老虎有關的文物，以及著名藝術家與虎有關的書畫、印章、陶瓷，當中包括集漫畫家、畫評家、資深報人於一身的已故香港書畫家鄭家鎮，以及張大千兄長張善孖的虎繪，惟因第五波疫情影響，中大文物館將暫停開放，直至另行通知。展出無期，官網近日改以網上導賞形式展覽， 有興趣者可瀏覽www.artmuseum.cuhk.edu.hk/查詢。