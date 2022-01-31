虎年到｜樂富、富泰曾現虎蹤？　為阻大澳兩靈獸爭珠建成楊侯古廟

明日（1日）踏入虎年，原來香港有不少地區與「虎」有淵源。本地文化企業「活現香港」自成立來舉行了不少本地遊活動，創辦人陳智遠表示，樂富「老虎岩」、屯門虎地、上水龍躍頭及大澳虎山等地方，都相傳與老虎有關。



1977年的老虎岩。（網上圖片）

「老虎岩相傳以前真係有老虎出沒過，但當然無從考究。」陳智遠指，提到老虎，不少市民定必想到老虎岩，其實「老虎岩」便是現時的樂富。1960至1970年代，老虎岩仍是徙置區，相傳是該地一個山頭的岩洞曾有老虎出沒而得名，但由於老虎名字煞氣大，且有不吉利之意，政府於70年代在該處發展屋邨時，便易名為「樂富」，取其「老虎」諧音，亦包含安樂富足之意。活現香港亦曾多次帶團介紹樂富，「因為九龍城係舊區，有好多歷史可以講」。

而位於嶺南大學旁邊的虎地，傳說也有一些「老虎」往事。有些人指該處曾是華南虎的樂土，早年曾有虎蹤；亦有指虎地下村山邊有虎口型山崗，其狀兇猛，故名為「虎地」。陳智遠指，政府後來發展屯門/青山新市鎮，在虎地興建屋邨時，改名為「富泰邨」，也是取其「老虎」諧音。現時富泰邨、疊茵庭、聚康山莊、嶺南大學及其室外運動場的位置，便是從前的虎地難民禁閉中心、軍營和虎地中村。

位於大澳西面的虎山新手行山路線，只有75米高，在大澳市中心不出半小時就可行到山頂，虎山行山路線簡單易行，沿紅色欄杆的步道行走，整段路線都是石屎路加上少量梯級。（資料圖片/文紀喬攝）

楊侯古廟約建於1699年或以前，是大澳歷史最悠久的廟宇之一。（政府新聞處圖片）

位於大澳北面的寶珠潭風光秀麗，因潭中有一個凸起的圓形小島嶼，像一顆璀璨的明珠照耀大澳，因此得名為寶珠潭。（昂坪360網站圖片）

「明知山有虎，偏向虎山行」，原來香港也有一個虎山。只有75米高、位於大澳的虎山，其城勢亦與虎有關。陳智遠形容，虎山與位於大澳東側面的「獅山」、「象山」及「鳳山」（即尖峰山別名），同為守護大澳的四大靈獸，但在獅山與虎山之間有一個圓形小島「寶珠潭」，因其小島形狀如一顆珍珠而得名，地勢上為避免獅虎爭珠造成兇險，故於清朝康熙三十八年（即1699年）在寶珠潭側建成楊侯古廟，「好似鎮住佢哋咁，化解鬥爭」，現時楊侯古廟被列為香港法定古蹟。

1915年3月初，新界的粉嶺警署接到村民報案發現老虎。新界助理警察司寶靈翰（中）與一眾警察和外籍人士和虎屍合照。（資料圖片）

1915年3月初，粉嶺警署接到村民報案發現老虎，圍捕期間兩名警員被殺。其後殺人猛虎被製成標本，現存於警察博物館。（警察博物館圖片）

上水之虎曾襲警遭獵殺製成標本

早年不少華南虎會在冬季期間由廣東省南下，來到氣候較暖的香港郊區過冬，本港自1900年代起已有多次老虎目擊記錄。陳智遠提到，當中最著名的是1915年龍躍頭一帶出現虎蹤，三名外籍警員上山巡視期間，被一頭長達2.6米、重131公斤的孟加拉虎襲擊，造成一死一傷。時任新界指揮官寶靈翰（Donald Burlingham）親自帶隊上山展開獵虎行動，期間一名警員遭抓傷當場死亡，經過連場惡鬥，最終成功將老虎射殺。虎屍頭部其後獲保存製成標本，先後於舊中區大會堂、舊中區警署展出，直至1988年輾轉交由山頂香港警察博物館作永久收藏，作為鎮館之寶。

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除了以上地方，香港以「虎」命名的地方還有建於1935年、位於大坑道的虎豹別墅，它是已故的東南亞商人胡文虎的私人別墅，他以賣萬金油起家，商標上的老虎遍佈整座豪宅，現時建築物被評為一級歷史建築。而名字中有「虎」的山，則分別有港島西龍虎山、大嶼山愉景灣後方的老虎頭、西貢白腊白虎山、北區白園圍白虎山、西貢白沙澳老虎騎石、新界東北荔枝窩後方老虎石頂、港島赤柱老虎山、船灣淡水湖旁的虎頭沙、城門水塘虎蹤徑，還有南大嶼山狗牙嶺虎吼石河、元朗大棠郊遊路線大欖白虎訪三廟及上水華山軍路起點虎地坳。

在北區的白虎山上，最值得留意的是以前警察興建的麥景陶碉堡。在新界北共有7座麥景陶碉堡，它們是觀察哨站，守衛邊境，阻截非法入境者。白虎山的麥景陶碉堡現為二級歷史建築。（顏銘輝攝）