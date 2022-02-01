虎年到│銀杏館新年無休派「特盛」福飯　「笑蝦哈」與基層過年

今天 （1日）踏入虎年大年初一，不少家庭都會取用好意頭食材，烹煮各式各樣的餸菜美食，但社會上另一個角落，還有一群人正面對溫飽問題。社企銀杏館現時每天在8個地區派發1000個飯盒，新年期間亦不間斷製作「福飯」，今年特別製作蠔油花菇併蠔豉、豉油雞、桃膠雪燕糖水等，讓基層食飽飽過年，團隊稱希望透過一個飯盒，「讓活在貧困中的人感受到被愛」。



每個派發飯盒 背後均有一個故事

根據香港政府去年11月公布的《2020年香港貧窮情況報告》，每4.5個港人中就有一個窮人， 貧窮人口創12年新高。一直定時有派飯行動的銀杏館指出，平日接觸的1000個飯友，背後的故事道盡弱勢基層的人生經歷是如何無常，不得已才走到當下這地步；而新年對貧窮的人來說，只令他們倍感難過。例如是住在籠屋的馮伯伯，銀杏館團隊在探訪他時，他從盒中找來50年前的發黃舊照，說起：「以前過年真係好熱鬧好開心......」當他談及今年的團年飯，81歲的馮伯與很多人一樣，怎麼也找不到原來的味道。

過年福飯更加豐盛 有雞有肉有海鮮

有見及此，銀杏館表示由團年飯開始，派飯時有不同餐單。在年廿九愛心團年福飯，餐單有天然醬豉油雞、蠔油花菇併蠔豉、白灼笑蝦哈，有機時菜、嚮螺淮山杞子雞湯；初一福飯則有全素食的羅漢上素飯、桃膠雪燕蓮子素糖水；初二開年餐就有紅燒腩肉、薑蔥白切雞、秘醬冬菇、有機時蔬，素餐盒有素蝦百合炒豆乾和蓮藕粟子腰果湯。而除了飯盒，銀杏館的「耆樂食堂」預備了300個迷你小盆菜，將分發予有需要的基層。

銀杏館又指，欣喜的是有一班堅持夢想、「傻更更」的愛心團隊，有不少熱心的善長及義工同行，一起把這份能量和愛傳出去，和更多貧苦的朋友在一起，支持者們每天為自己種下一個個善根，用生命影響生命。