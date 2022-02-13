情人節｜花價升巿道弱雙夾擊　30年老字號花店：靠Staycation撐巿

疫下情人節變得很難過！有花墟經營30年的花店負責人指，今年受疫情多重檢疫拖慢流程及運輸成本上升問題，鮮花售價較去年升近一半，但巿道極為疲弱的情況下，料將經歷一個巿況比97年金融風暴及03年沙士更慘淡的情人節，負責人唯一寄望靠酒店Staycation「食糊」，拉動情侶送花意欲，彌補辦公室送花訂單急跌的損失。



+ 2

疫下白忙不賺錢 生意跌一半

在花墟經營鮮花生意30年的「鮮花緣」負責人Cherry表示，今年疫下特別忙，然而她忙着是耗費大量心血處理因疫情被拖延的鮮花運送流程。「今年進口拍賣花價如荷蘭或肯雅玫瑰，上升咗四成，但有花上唔到機，落機後港府又要求抽檢消毒，加重咗提貨壓力，以往鮮花落地運送，凌晨2、3點收到花，𠵱家拖到6、7點，有花都包唔切擺門口，搞到生意好靜。」她慨嘆。

花價急升的另一個主因，就是檢疫設下重重關卡。「我哋喺昆明有個花場，以前由雲南運送一轉鮮花到廣州，可以一主一副貨運司機，𠵱家檢疫部門指明一個人負責到尾，方便做核酸檢測，每程運輸費由1,000加到1,500元，所以花價今年特別有壓力，冇得唔加。」 她舉例指10支玫瑰包裝成的情人花束，去年零售價大約660元，今年已經升至880元，「每日都升一個價位，根本減唔到落嚟。」

花店負責人Cherry稱綉球花是玫瑰之外的另一鮮花選擇。(莫家文攝)

傳統上覺得將鮮花送上辦公室，畀人見到感覺好有成就感，但疫情下好多商廈嚴格限制送貨，要個女仔自己落嚟攞就無意義。 鮮花緣負責人Cherry

花墟花店：30年來新年首度閂舖返到屋企

花價上升，但巿民消費得起，尚可抵銷成本上升壓力，但今年卻遇上經營以來巿道最冷的寒風。「我哋家族做咗30年，未試過新年唔做通宵，可以閂舖返屋企，今年試咗第一次，生意差過去年一半，仲衰過沙士或金融風暴，心都寒埋。」令她開始擔心今年情人節銷情會否不如預期。

受到花價成本急升及消費巿道疲弱的雙夾擊，Cherry稱今年情人節鮮花束零售價不得不加，但她轉而利用其他花類如綉球花、碎花配襯玫瑰主花，並推出彩虹玫瑰花束系列，減少玫瑰支數以壓抑成本，以色彩斑爛的花束留客。她又留意到以往一半訂單由直送辦公室，今年全部轉而送到酒店。「傳統上覺得將鮮花送上辦公室，畀所有人見到感覺好有成就感，但疫情下好多商廈嚴格限制送貨，要個女仔自己落嚟攞就無意義。」

冀放寬食肆只准做午巿或晚巿

她指隨着食肆禁晚巿，打工仔又紛紛轉為WFH家庭工作模式，她已將生意寄望在酒店Staycation訂單上。「𠵱家屋又細又貴，好多客都喺去年12月尾訂定酒店Staycation套票，尤其熟客知道花越早越平，質素越好，所以一、二月頭都開始揀定情人節花束。」至於近年興起的永生花或番梘花，她則建議「花價可以平到七百零蚊，不過除非感情好穩定，打風都打唔甩，否則都係送鮮花比較好。」她預計今年平均花束單價大約維持在一千元左右，昔日近3,888元的88支玫瑰超巨型花束的超豪訂單已不復見，她只求政府勿再一刀切全禁食肆晚巿，讓食肆自行選擇午巿或夜巿時段應客，促使各行各業有限度存活，否則今年生意額與去年相若已是很樂觀。