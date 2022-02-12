情人節｜愛花港女夥拍丈夫開花店　神還原金婚父母婚禮花球

鮮花是不少女生的心頭好，網上花店東主Ken的太太Vicky也不例外。早於他們拍拖時，Vicky已鍾情各種鮮花，婚後每周一次到花墟選購心儀花朵更是他們慣常的活動。五年前，Ken發現有部分花種難以在港找到，加上當時網上商店開始流行，便決定花光積蓄發展網上花店生意。自始兩口子便一同經營花店，Vicky更學習花藝，為店舖打造不同類型的特色花束。去年適逢Vicky父母50周年結婚紀念，她更根據當年父母結婚的照片，親自製作一個相似的花束，為父母獻上一個龐大驚喜。



網上花店M Florist由Ken和Vicky一同經營，Ken表示，經營網上花店的初衷，與鍾愛鮮花的太太有關。二人婚後，Ken時常陪伴太太到花墟選花，享受選花過程，「要搵到心頭好、靚嘅花都唔易，好似尋寶咁，慢慢就成為咗我哋嘅樂趣」。正正因為他們頻繁地逛花墟，因而發現鮮花款式有限，「有時Vicky網上見到有啲特別嘅花，想去買，但會比較難搵到，就算搵到，都好花時間」。

當年網店開始盛行，本身想創業的Ken便看準先機，決定嘗試發展網上花店，引入外國花種，豐富大眾的選擇。太太Vicky亦支持他的想法，M Florist便應運而生。初創業的兩口子遇上不少困難，雖然Vicky每周均會買花回家，但他們對於鮮花的知識仍然貧乏，「每隻花嘅保質期唔同，有啲只可以放到兩日，唔適合做花盒，但初初唔太清楚」。通過多次「撞板」，他們才成功掌握每款花的可存放時間。

紅玫瑰蟬聯最受歡迎花朵 香檳玫瑰成新興熱門

由於對花感到濃厚興趣，Vicky更致力學習花藝技巧，「早喺十年前，我就好鍾意喺屋企擺花。因為每次返到屋企就會聞到花香，有種溫暖嘅感覺」。適逢去年是Vicky父母的金婚，她特意為他們準備驚喜。Vicky希望還原父母當年結婚的花束，讓他們回味難忘一刻，「我睇返當時張相，見到個花球係用劍蘭去做，因為要符合70年代嘅設計，由花材到包裝都盡量還原」。Vicky的用心，令兩老十分感動，更與在場朋友一同回味當年的浪漫時光。

現時M Florist主打外國入口花朵，如來自日本、肯雅及荷蘭的花種，亦為情人節以朱古力為主題推出限定花束。Ken表示，紅色玫瑰繼續成最受歡迎的花，而香檳玫瑰則成為新興熱門。疫情下，入口花朵的運費大增，令花束成本大幅上升，花店生意難免受影響，但Ken仍然希望日後能有機會與非政府機構合作，讓基層學生有機會接觸到花藝，協助他們發掘更多興趣。