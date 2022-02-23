財政預算案｜開先例立法暫緩業主追租　李根興：對舖市「踩多腳」

財政司司長陳茂波今日（23日）發表2022/23年度財政預算案，因應現時營商環境，政府公布推行暫緩追討欠租措施，透過立法禁止業主對指定行業採取法律行動追討商戶欠租，為期3個月，最長半年，金管局亦會與銀行溝通，彈性處理業主還款情況。盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興坦言，措施將對舖市有負面影響，「受疫情影響需停業的商戶如食肆、美容院、健身處所等，相信短期內售價會因此下跌多約3至5%」。



盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興坦言，措施將對舖市有負面影響，「受疫情影響需停業的商戶如食肆、美容院、健身處所等，相信短期內售價會因此下跌多約3至5%」。（資料圖片/呂諾君攝）

盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興表示，對於預算案提出暫緩追討租金措施，認為會對舖市「再踩多腳」。（資料圖片/呂諾君攝）

陳茂波今日在宣讀財政預算案時指，考慮到租金是中小企經營成本一個主要部分，政府會盡速立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動，措施為期3個月，並可按需要再延長最多3個月。陳茂波又指出，法例在6個月後會自動失效。金管局會與銀行密切溝通，如有業主因租金收入減少而影響其還款能力，銀行會彈性處理。

盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興表示，對於預算案提出暫緩追討租金措施，認為將對舖市「再踩多腳」，「因為政府開了先例，特別是目前受防疫措施影響需停業的表列處所，如食肆、戲院、美容院、健身處所、髮型屋等」，相信短期內上述店舖的售價會因此下跌多約3至5%。

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料不少業主已酬情減租 「如果遲交可能追返全數」

但他形容，目前有不少租客要求減租，而大部分業主均願意酌情處理，「因為唔想逼死租客，都仲未會告住，大部分業主都有得傾」。他認為新措施下，租客仍需要盡力交租，「遲早都要交返，唔係唔使交；可能好多業主都會肯減租，但要佢哋𠵱家交，如果拖三至六個月，到時就會追佢哋全數」。李根興預期，新措施對租金升跌的影響不大，「反而可能會多咗租客出嚟租舖，因為佢哋受惠唔俾追租及一萬蚊消費券」。

戴德梁行：將衍生其他法律及租務管理問題

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威則表示，對於政府計劃立法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶終止租約、服務或採取其他相關法律行動，認為此舉是消極被動的做法，政府只是延後業主與租戶就租金產生衝突的問題，並非針對問題的解決方案，加上過程中會進一步衍生其他法律及租務管理上的問題。 他指雙方只需要有租約，對租金及相關責任就有追索期限，現時未有任何立法計劃，大多的業主的取態已是逐月減租，對租戶已有一定的成本紓壓，建議政府應積極對未能受惠於消費券的中小企業提供額外資助，減少小租戶與業主之間的延後紛爭。

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