疫情｜信芯園農莊宣佈休園　負責人：待市民健康歸來再欣賞花田

在疫情下，不少店舖都選擇暫時停業或調整營業時間。位於元朗的信芯園農莊亦因應疫情決定今日（6日）起休園，暫時不讓市民到訪。主理人梁日信（信哥）表示休園是順應潮流，他形容疫情下，農莊生意不足以往一成，而入園參觀人數亦由高峰近百人，下降至約30人。信哥只希望疫情盡快回緩，待市民能健健康康回來欣賞花田，盡情呼吸新鮮空氣。



信芯園農莊昨（5日）於其facebook專頁指於今（6日）起開始休園。（信芯園農莊Facebook截圖）

信芯園農莊昨日（5日）於其facebook專頁指：「疫情嚴峻，信芯園明日3月6日（日）暫時休園直至另行通知為止。不便之處，敬請原諒。祝願大家身體健康，闔家平安。休園期間，我們將會努力不懈，堅持種植不同品種的向日葵。期待大家不久便能夠再一次帶著笑臉，踏進一片向日葵花海」。

信芯園農莊主理人梁日信（信哥）表示休園決定是順應潮流。受疫情變化影響，近來的入園人數亦有所下降，由以往近百人到訪，到現時只有約三十人。（資料圖片／蔡正邦攝）

信芯園農莊主理人梁日信（信哥）表示休園決定是順應潮流。受疫情變化影響，近來的入園人數亦有所下降，由以往近百人到訪，到現時只有約30人。雖然如此，但他仍然希望能在疫下提供一個地方，供香港吸收新鮮空氣及賞花，舒緩壓力。

已花6位數字購入鬱金香及薰衣草

他提到，3月本來是鬱金香及薰衣草的花期，亦已花了約6位數字從國外購花回來。當中鬱金香的花期較短，只有一星期至10日。為了能讓市民欣賞他努力多時的成果及花朵最美麗時刻，他正在考慮在一星期後，若疫情相對緩和後重新開園。現時信哥僅希望疫情盡快回緩，他亦會繼續用心打理農田，待市民健健康康回來欣賞花田。