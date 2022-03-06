疫情｜抗疫連線牽頭向院舍贈抗疫物資　12歲小運貨兵：很有意義

第五波疫情仍未放緩，更波及全港18區多間院舍，各院舍急需各項抗疫物資照顧院友。全港社區抗疫連線早前推出「安老院舍抗疫物資支援計劃」，接獲全港逾250間院舍申請物資後，迅速安排物資，更獲新世界及新創建義工隊協助包裝物資，由「愛心車隊青年行動」及「十八區抗疫愛心隊」的義工運送物資到不同的安老院舍，以及大埔匡智會松嶺學校及宿舍，支援院舍抗疫物資需求，並於今日（6日）完成首輪物資包裝及運送行動，將約60萬口罩及10萬盒快速測試劑，送到全港近200間安老院舍。



全港社區抗疫連線總召集人陳振彬表示，眼見眾多院舍爆發疫情，希望盡快為院舍提供更多抗疫物資，保護院舍內的「老友記」，他感謝企業一眾義工協助以最快的速度將物資送到全港有急切需要的安老院舍。此外，全港社區抗疫連線義工團隊得知大埔匡智會松嶺學校及宿舍疫情嚴重，以及防疫物資，於是主動聯絡負責人，為約600個院友及600個工作人員送上抗疫物資。整個支援計劃共送上60萬個口罩、10萬盒快速檢測試劑、中藥及增強抵抗力沖劑。

負責密集式運送物資行動的義工中，更有一對父子兵。就讀中一、12歲的「運貨小兵」Colin跟隨父親趙先生一同到物資中心，將物資送到西營盤及鴨脷洲的6間安老院。Colin認為為有需要院舍送上物資很有意義，故當日上完鋼琴課便跟爸爸一起送貨。趙先生透露，自己從事酒類貿易生意，平時不用親身送貨，「但來到抗疫的關鍵時刻，與其怨天尤人、坐以待斃，不如與社區上下身體力行」。本周末，趙氏父子兵亦會繼續為14間院舍送上物資。

而從事印刷生意的Simon，兩日內不停進出物資中心，將物資送到9間安老院舍。他笑言自己十分熟路，公司同事亦協助他處理及安排手上的工作，故有時間加入車隊為抗疫出力。Simon表示，眼見疫情持續爆發，希望可以發揮自己能力，為社會出一分力，亦希望港人可以守望相助，他指未來會繼續服務車隊，幫助更多有需要的人。

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兒童事務委員會黃梓謙認為，第五波疫情爆發後，社會各界必須群策群力，各司其職，於是加入「全港社區抗疫連線」成為義工。他透露這段時間，需在正職及其他公務以外兼顧「連線」的抗疫工作，平均每日工作18小時，「zoom會議一個接一個，社區行動一場接一場。每晚身心疲累時，想起抗疫路上的新舊同伴，試問誰不是身兼數職頂硬上，毫無急言地接受突如其來的任務、及時補位，每天活在緊張而忙碌的生活節奏中？」

他形容過去數天，團隊集合企業義工及愛心車隊，馬不停蹄為全港18區的安老院舍送上抗疫物資，「新世界和新創建的企業義工隊負責分拆物資和包裝，香港菁英會發起的愛心車隊青年行動，及『連線』的『十八區抗疫愛心隊』馬上開車將抗疫物資送到各區院舍手上」。黃梓謙透露，義工隊中有夫妻檔、有父子兵，也有年輕人，衷心感激他們挺身而出，在重要時刻為社會服務。他指如有興趣加入抗疫義工隊伍的市民，可到網站報名。