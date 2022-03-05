鄰舍輔導會獲贈60萬元抗疫物資　料40間服務單位逾2,000人受惠

再有企業捐贈物資協助弱勢人士抗疫。鄰舍輔導會獲兩扶輪社捐贈超過60萬元抗疫物資，包括快速檢測套裝、防護口罩、血氧機及藥物，預計超過2,000人及40間服務單位受惠。輔導會希望有關物資能讓有需要的人士得到有效的保護之餘，亦能趁早識別巿民的染疫狀況，防止病毒繼續擴散。



殘疾人士、長者、基層、院舍院友獲派不同物資

寶馬山扶輪社和香港北角扶輪社，獲三家本地企業向鄰舍輔導會捐出總值超過60萬元物資，包括8,000套快速檢測套裝供予2,000名殘疾人士、長者及基層人士；900盒保健食品及中西成藥派發予300個基層家庭；11,200個成人高防護3D立體口罩及40部指尖脈搏血氧機分發予鄰舍輔導會轄下10間院舍、4間長者日間護理中心及26間日間服務中心，預計總受惠人數超過2,000人。

居住在東涌滿東邨的劉先生任職清潔工。他對第五波疫情感到非常無助，近月居住的滿東邨不斷爆疫，連日收到強檢通告，他又在高風險的環境工作，擔心會影響妻兒，早前氣溫趺破攝氏十度，妻子及兒子在流動檢測站排隊數小時檢測，結果受寒病倒，令他更加憂心，幸他今次獲扶輪社取得快速檢測劑及高防護口罩，令他可以安心工作，不用怕感染後會禍延家人。

鄰舍輔導會獲兩扶輪社捐贈大量防疫物資及藥物，預計有超過二千人受惠。(鄰舍輔導會圖片)

院舍自購物資應付需求有難度

譚女士與擔任機場保安的兒子同住於東涌上嶺皮村屋，其居住的村屋二樓單位出現確診個案，兒子因需要輪班工作，未能外出購買快速檢測包及其他抗疫用品，於是向鄰舍輔導會東涌辦事處求助，獲發快速檢測劑，解決她與兒子即時需要。

鄰舍輔導會指，面對第五波疫情急劇惡化，不論院舍或社區對抗疫物資及防疫物資有極大需求，而社區內基層人士不乏擔任保安、清潔、餐飲、司機及照顧員等較高風險的工作，面對染疫的擔憂、購買昂貴的防疫物資，對他們構成身心以至經濟等沉重負擔。

而該會為確保員工及服務使用者的安全，院舍每天使用過千劑快速測試試劑，可惜單憑機構的資源採購能力有限，今次樂見社會上的有心人關顧到在社區上一眾弱勢社群的需要，與鄰舍輔導會一同守護基層的健康。