賽馬會食物援助計劃增網上選購服務名額　提供速凍餐自助提取服務

疫下基層生活更見捉襟見肘。香港賽馬會今日（14日）宣佈擴大「賽馬會逆境同行食物援助計劃」旗下的「E-家食」網上選購服務的對象，以及增加3萬個受惠名額，令接受食物援助計劃總受惠人數超過12.6萬人。



新一期「賽馬會逆境同行食物援助計劃」亦包括「自在食」速凍餐自助提取機服務。（香港賽馬會提供圖片）

「賽馬會逆境同行食物援助計劃」由香港賽馬會慈善信託基金捐助及策動、聖雅各福群會策劃及統籌，並與五間非牟利機構合作，包括惜食堂、齊惜福、保良局、香港婦女聯會及東華三院，以及企業夥伴foodpanda和HOME+，另由香港中文大學負責研究，香港兒科基金擔任顧問，為計劃項目提供適切的營養建議。計劃自2020年9月開展以來，香港賽馬會慈善信託基金共撥捐4.5億港元支持多項短期及長期食物支援，並已提供超過500萬份食物予有需要人士。

至於「E-家食」服務則可讓受惠人士每星期獲得相等於400港元的積分，供他們在HOME+和foodpanda旗下的pandamart網上平台購買食材，食物包會直接送到受助人士家中，減低感染風險。計劃提供最少四星期的支援，所供選擇的食品和飲料均是由營養學家和兒科醫生建議。

除了「E-家食」網上選購服務，新一期「賽馬會逆境同行食物援助計劃」亦包括「自在食」速凍餐自助提取機服務及「趁熱食」熱食飯盒服務，前者是在全港不同地點設置提取機，靈活彈性分發由社區廚房準備的速凍餐，後者則為居住環境不便煮食的人士和家庭，提供免費熱食飯盒。

疫情持續兩年，馬會亦因此額外審批超過17億港元支持社會抗疫，累計服務人次超過300萬，例如早前曾成立新冠肺炎緊急援助基金，向非政府組織提供快速撥款及派發關懷包，以及向基層學生提供免費流動上網數據，支援停課期間網上學習；亦有為疫下首次求職的大專畢業生提供人才配對及發展項目。在第五波疫情肆虐時，馬會亦曾捐贈支援「安心出行」智能手機連流動通訊服務予基層長者，撥款支援派發快速抗原檢測套裝予合資格的社福機構，以及擴展社區藥房服務等。

馬會慈善及社區事務執行總監張亮形容，不少人因第五波疫情而失業、就業不足，以及因受檢疫隔離影響而手停口停，故馬會擴大「賽馬會逆境同行食物援助計劃」 中「E-家食」服務的覆蓋範圍，「以快、準、新的服務支援短暫有經濟困難的人士及家庭，一起跨越這個難關。」