疫情｜北河同行派飯受阻只維持一半服務　企業贈快測棒助基層抗疫

第五波疫情嚴重衝擊各行各業，連免費派飯工作亦受到影響。深水埗多個大廈進行強檢，其中由「深水埗明哥」陳灼明主理的兩間「北河同行」飯店，受檢測結果未出爐影響，飯店已超過一周沒有運作，而派飯工作亦因疫情只能維持一半服務，幸北河同行今日（1 日）先後獲醫療服務供應商及新世界發展送贈抗疫包及新冠病毒快速檢測棒，派予今日到場領飯的300多名長者，減輕弱勢社群抗疫的金錢負擔。



疫情影響八成屋邨派飯活動中斷

北河同行多年來向弱勢社群派飯，從無間斷，惟受到第五波疫情影響，明哥稱位於大南街的兩間飯店，先後因大廈出現確診者而需全幢住客或地舖職員進行強制檢測，但部分員工的檢測結果一直未出爐，結果兩間飯店分別由上月17日及23日開始沒有營業，僅如常維持派飯服務，而飯店每月原預計可以派出大約2,000個飯盒，但區內多個屋邨出現大量確診個案，八成屋邨派飯工作被迫中斷，目前每月只能減半，透過飯店定點派飯及探訪露宿者服務，送出約1,000個飯盒。

飯店今日原定向大約300多名長者派發飯盒及生果，明哥獲新世界發展及一間醫療服務供應商幫助，分別送贈200套抗疫包及1,000支新冠病毒快速檢測棒，並即場贈予領飯的長者。

長者領長生津過活 無餘錢多買快測劑

80歲居住長沙灣的何婆婆稱，由於疫情嚴重，即使已接種一劑疫苗，已近半個月沒有出街，即使出街買菜回家作儲備，亦因菜價昂貴而費煞思量，「𠵱家啲菜超過廿蚊一斤，好耐冇食過菜心，都係買紹菜或椰菜呢類每斤10蚊以下青菜。」她稱之前曾因免費而到社區中心接受過一次檢測，如今並非強檢便要收費，快速檢測劑無疑是較快捷的選擇，「老人家冇乜錢，有快檢包總好過冇。」

77歲梁婆婆表示，本身與患有長期病的兒子居住深水埗公屋單位，已接種兩劑疫苗，自己年邁沒有收入，每月靠領取長者生活津貼過活，今日到場方知悉派發快速檢測劑，她直指老人家成為高危感染組群，送贈快速檢測劑是善舉。

不同公司向非政府機構施援

今日送出1,000個快測棒的PandaMed行政總裁李碩東表示，除了北河同行，亦有向其他社企、學校或經媒體送出1.5萬支快速測試棒，目標是派發2萬支予不同階層的人士，公司計劃開設抗疫專線，萬一檢測結果為陽性，巿民可致電熱線查詢是否準確，他亦構思與實驗室及藥廠合作，一條龍提供核酸檢測、基本藥物治療等服務，再由公司呈報予衞生署跟進，減輕醫療系統的負擔。

新世界發展今日向北河同行捐出200套抗疫包，每包有5個ASTM Level 3口罩及一個快速抗原測試包，目前捐贈總額已達到30萬套，涉及100間社福機構或團體。