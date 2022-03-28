救世軍「完善人生」計劃助長者圓夢　婆婆首穿婚紗「做一次主角」

人生只得一次，是否人人都能不留遺憾地走完最後階段？救世軍2010年起開展「香港安老院舍完善人生關顧計劃」，除了為病情不能逆轉的長者提供臨終照顧，同時又鼓勵長者圓滿心願和及早規劃後事，有如燈神般讓長者「許願」圓夢，其中有人選擇與身邊老伴拍下婚紗照，也有人希望找回失散家人，計劃亦希望加強公眾認識臨終照顧。

疫情下不少長者確診、離世，早前殮房爆滿、殯葬供不應求，計劃開設了「臨終、殯葬、哀傷資訊及支援熱線」，望能為長者和家人作出最全面的支援。



「問到老人家有咩心願，佢哋好多時都會話冇，因為佢哋覺得唔會發生，所以唔提。」救世軍「香港安老院舍完善人生關顧計劃」高級主任黃建慧指，計劃的原意是支援安老院舍老人家臨終照顧，讓他們有尊嚴地走完人生最後一個階段，而達成心願是計劃的其中一個服務重點，希望讓長者「人生中做一次主角」，同時讓家人參與其中，處理哀傷時也較容易。

多年來，計劃完成了長者各式各樣的心願，其中包括讓因身體轉變、多年沒踏足山野的長者與女兒再次登山，也包括了拍婚紗照。對現代人來說，婚紗照見證着自己與伴侶踏進人生另一個階段，但對老一輩來說，結婚儀式可能就只是簡單「食餐飯」。有長者早前在職員安排之下，平生首次穿上禮服和婚紗，更模擬簽署婚書、交換戒指等，而身處海外的子女也透過視像一同見證，彌補了沒有拍過婚照的遺憾。

談到近期的個案，黃建慧憶述，月前替一名患腸癌的婆婆辦了喪禮。她透露，接觸婆婆時已是腸癌第四期，而婆婆表示希望死後能與媽媽的骨灰葬在一起，「佢話當年媽媽係土葬，到一定年期需要起返出嚟，但佢早年因為經濟問題不了了之。」婆婆提供的資料並不齊全，加上年代久遠，墳場方面也難再找回，但救世軍方面則想到，可以在骨灰紀念花園中將婆婆及其媽媽的紀念牌子放在一起，而婆婆亦欣然接受。在婆婆最後階段入住紓緩病房時，救世軍也安排職員，為她提供靈性關顧。

疫情下長者確診離世，家人如何是好？



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疫下設熱線支援殯葬資訊

疫情下安老院舍成為重災區，數千長者確診離世，過程突然又倉促，家人經歷哀痛之餘，又面對不熟悉的程序和手續，一時之間或會感到徬徨無助。黃建慧指，計劃亦會提供相應支援，從最好和最壞的角度出發，提供指引助家人在長者染疫後部署準備。此外，救世軍「香港安老院舍完善人生關顧計劃」的團隊由醫護、心理學家、社工及院舍職員組成，近日亦開設了「臨終、殯葬、哀傷資訊及支援熱線」，有意查詢或求助者可致電2651 1698（周一至六早上9時至下午5時）了解詳情，內容保密處理。