長者疫歿悲劇可免？林鄭：錯過谷針全港不幸　轟報章誤導成阻力

今波疫情死亡人數逼近7,000人，九成是長者，安老院舍成為重災區。特首林鄭月娥今日（25日）被問到反思政府工作，是否可以提早採取更積極的措施，下更多工夫避免悲劇。林鄭回應指長者死亡率高，很明顯只有一個原因，就是接種率低，但「恐怕依家無得望返轉頭」，認為很多說法都是事後孔明。



林鄭為政府「谷針」不力辯解，指去年2月底展開疫苗接種計劃，焦點一直都是長者，也是首批接種組別。其他地方大批長者染疫造成慘劇是有目共睹，政府已不斷作出呼籲：「我只能說，很不幸全香港都錯過了黃金時間，及早為長者打針，以避免這些悲劇發生。」



她不點名批評《明報》過去的周日，頭版報道長者疫歿情況及接種的疫苗種類，形容自己非常憤怒，又指該報道正是阻礙疫苗接種的事例，向公眾傳遞了有關「科興」的錯誤訊息，又指政府未來仍面對不少這些阻力，「阻礙政府做該做的事」。



很不幸全港都錯失為長者打針黃金時間

林鄭承認在多次與內地專家的接觸中，對方都經常提起染疫長者死亡率高企的問題，她說很明顯問題出在低接種率，因為事實及數據都證明疫苗是有效預防死亡，但「恐怕依家無得望返轉頭。」被問到政府是否工夫做得不夠，林鄭反指，如果翻查所有政府的新聞稿、記者會、呼籲、訊息、政府宣傳片及宣傳品，就會發現由疫苗接種計劃一開始，一直都聚焦為長者打針。

她說這種策略放諸全球皆準，因為此前大家都經歷過，「睇住長者入院，湧入深切治療部，戴氧氣罩，最後病死的痛苦過程。我哋都睇住，所以不斷呼籲市民。」她不點名指，早前一份本地報章以新聞頭條誤導市民，向長者及親屬、以至全社會傳遞關於接種科興的錯誤訊息，自己感到非常憤怒。

指報章傳遞科興錯誤訊息：前面仍不少阻力

我哋每人都有責任，我不會推卸自己作為特首的責任，我肩負起抗疫的主要責任，但每個人都要記住香港是很自由及多元的社會，前面仍有不少阻力，阻礙政府做該做的事。 林鄭月娥 談長者疫歿責任

林鄭指政府迎難而上，亦有很清晰的目標，下月會到安老院舍進行第二、三次外展接種，將可以為曾受感染而錯過打針的長者接種，並為其他長者完成第二、三針接種。她說聽到有聲音要求給予長者選擇權，安排復必泰接種隊，她已要求公務員事務局局長全盤考慮，希望可以吸引更多長者接種。