菲總統大選本港票站現雙U人龍　逼爆截流極墟冚：有得揀就要投

一場原本不屬本港的政治烽煙正在展開。菲律賓總統大選將於下月9日舉行，海外選民投票站提早上周日（10日）起正式運作，當中本港票站開放首天逼爆出現數百米雙U人龍，現場人流「墟冚」過清明假期，票站須提前截流關閉。

今日正值（15日）復活節假首天，票站人龍再現，投票選民中大多是家務助理，既有不滿當地工資低廉被逼出走的IT專才，亦有外傭充當助選團在場舉牌呼籲支持心儀人選，熱熾氣氛與本港以往的立法會或區議會選舉有過之而無不及，她們均希望趁着「有得揀」的情況下，以手中一票迎來改變。



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涉事投票站位於堅尼地城香港拜仁里恒信託協會，這裏亦是唯一供菲律賓海外選民投票的本港指定地點。該票站由上周日（10日）起開始運作後至5月初，專供在港菲律賓合資格選民投票，由於清早便有人開始排隊，人龍沿域多利道不斷往後伸延，並且由單行行人路變成佔據雙行行人路變成雙U人龍，場面極度「墟冚」，有警員到場駐守及拉起膠帶指揮交通，並且實行交通管制，避免堵塞行車道路，警員同時將橫額掛在鐵絲網上及開「大聲公」揚聲器廣播，提醒選民需要遵守限聚令，維持社交距離。

其後人龍越來越多，菲律賓駐港領事館不得不採取截流措施，提早於早上11時截停選民投票，事後並在facebook專頁呼籲選民分散日子投票，避免人流過度集中。

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候選人多達6個 家傭化身應援團拉票

今日正值復活節首日假期（15日），《香港01》記者今日（15日）所見，票站外照樣人流如鯽，人龍由票站樓梯一度延伸至道慈佛社對開約50米行人路，情況較首天投票日更為順暢。不少在場選民表明因上周日未能投票，故今日再度前來，希望能利用手中一票為菲律賓選出一個能為國家帶來改變的總統。

不少選民不但用行動以示支持投票，部分更身穿應援候選人參選政綱的上衣，亦有部分人化身助選團，舉牌及派傳單自發為心儀候選人拉票，由於菲律賓在港選民表現出極為投入，令現場仿如以往立法會及區議會選舉般，氣氛十分熾熱，選民之中除了大部分人為家務傭工外，亦有不少人表明首次登記成為選民，以「首投族」身份參與選舉。

在港任職15年家庭助理，菲律賓人Jec指，這次有素人候選人的出現，形容有別於以往的「小圈子」選舉，讓菲律賓人首次感到有選擇的權利，為他們帶來希望，亦是人民比以往積極參與的原因。（01記者攝）

「有得揀」帶來改變新希望

在港任職15年家庭助理的菲律賓人Jec表示，這次選舉有別於以往的選舉，選民更踴躍參選，主要是大選首次打破由裙帶關係候選人壟斷選舉的局面。「以往選舉，候選人必然是來至某幾個政治大家庭，我們不想局限於某些人的主宰，希望可以有新變化。」這次有素人候選人的出現，例如有候選人來自勞工階層，有別於以往「權貴圈子」選舉，讓菲律賓人首次感覺「有得揀」而帶來新希望，成為菲律賓海外選民比以往積極參與的原因。「其中一名候選人是來至勞工階層，我相信他更清楚理解勞工現時所面對的問題，更樂意為基層人民服務，帶菲律賓帶來改變」。

IT專才在菲難養家 來港當外傭15年

Jec稱，多年前在菲律賓大學就讀資訊科技（IT）專業，操一口流利的英語，惟至畢業後，發現就算有多高學歷及專業技能，依舊難以在菲律賓找到一份足夠負擔日常生活開支的工作，這亦是眾多菲律賓人民選擇離鄉別井到其他地方打工的主因。「在菲律賓，即使是教師，工資亦不足以養家，別談把孩子供上大學」。她指菲律賓的教育制度只容許少數人取得政府資助，不少家長為供孩子讀書，需長年在海外工作。雖然Jec不在家鄉，但她依舊希望菲律賓變得越來越好：「我的家人都在菲律賓，希望投票可以令到菲律賓變得更好，從而改變家人的生活環境及提供一個更好的發展空間給下一代。」

選民自發為候選人助選

Raquel在港任職家務助理10年，今日假期沒有選擇悠閒地坐在中環皇后廣場外野餐或到教堂禮拜，反而自告奮勇處身猛烈陽光下，街頭派發傳單為候選人助選。她指過去6年政府表現欠佳，處理疫情手法亦令人民失望。她希望透過助選可以說服更多同鄉珍惜手上一票。「過去幾年菲律賓發生許多重大事件，令人民意識到用投票改變社會。現場不只有我，還有很多同鄉都是志願者去推廣這件事」。

Raquel對選情十分樂觀：「我們普遍覺得今次的選舉很有機會可以改變到菲律賓的未來，無論在教育或是在控制疫情上都會有一個新突破」。（01記者攝）

Raquel續指，現時資訊比6年前選舉時流通得更快，她們可以透過社交媒體快速收到關於菲律賓的消息，即使在港工作也能更了解當地發生的事。「我們普遍覺得今次的選舉很有機會可以改變到菲律賓的未來，無論在教育或是在控制疫情上都會有一個新突破。」