疫下滾軸溜冰學校蝕近60萬　港隊教練呻封場運動員點樣去打仗？

政府日前（14日）宣布4月21日分三階段放寬社交距離措施，當中體育處所可在首階段重開；然而由港隊教練蔡家齊開設的香港滾軸溜冰學校，原定於1月初開幕，未開業政府已宣布封場，三個多月以來需支付每月達6位數字的冷氣費及管理費，蝕了近60萬元。

距離2022年亞運不足半年，香港的體育場地卻圍封多時，至本周一（11日）才有部分獲特許開放，蔡家齊直指，相比其他國家，港隊滾軸溜冰運動員已有數月沒有進行正式訓練，也自疫情開始便沒法再參加比賽；蔡直言，現時運動員的身心都有很大壓力，亞運的目標已非追求名次，「已經幾年冇企過上戰場（參加比賽） ，咁點樣再去打仗？」



由港隊教練蔡家齊開設的香港滾軸溜冰學校成立於2019年，今年1月1日搬遷至九龍灣MegaBox佔地25,000呎的舖位，原定於1月9日開幕，但1月7日政府宣布關閉表列處所，學校自此三個多月以來無法營業，雖然獲商場免租，但依然要支付每月達6位數字的冷氣費和管理費，而政府的抗疫資助兩輪合共只有15萬元，根本無法支付。蔡家齊指，第六輪資助政府向大型健身室發放20萬元補助，但作為體育處所，不論面積大小均劃一補助10萬元，資源分配並不公平。

蔡透露，以往學校有兩位文職、七位教練（連同他本人），在這三個多月期間，員工由一開始全體員工轉為半薪，到後期只能放無薪假；其中政府對體育機構的文職員工並沒有補助，雖然後兩輪資助中學校的教練都能獲得15,000元補助，但以三個月來說，與他們原本的入息仍相距甚遠，有兩位教練已先後請辭，「與其講維生，不如話係諗方法減少支出。」他指，學校會在周末開業賣滾軸溜冰器材，但只是杯水車薪；蔡不認同政府關閉體育場地和處所的做法，「體育處所都係希望市民健康，但政府之前做嘅，就係話畀市民聽做運動好危險。」

限聚令下復操 教練只可場外觀察運動員

作為港隊教練，蔡家齊指出，政府多次封場對滾軸溜冰運動影響很大，運動員長期沒有場地做訓練，以往試過一有機會便進行高強度復操，未料隨即受傷。即使本周一獲准重新使用位於維園內的場地重啟訓練，但在限聚令之下，過萬呎的滾軸溜冰也是只可有4人在內，「教練就只可以好似『練馬師』咁企喺出面、用望遠鏡望啲運動員，有咩事就叫佢行埋嚟再講。」蔡認為，防疫條例應放寬部分限制，「例如限聚令，係咪可以講得明顯啲，係喺100呎定1,000呎之下限兩個人或4個人？過萬呎嘅戶外場地，係咪都只可4個人？」

9月的亞運距離至今只有不足半年，香港滾軸溜冰運動員過往也奪過不少獎項。但蔡家齊表示，疫情下香港運動員練習時數大幅減少，亦已有數年沒辦全港賽，連閉門作賽、網上直播賽事也沒有機會，其他國家和地區卻能如常進行，「不進則退」之下，港隊運動員的體能及心理壓力很大，「我哋只可畀基本指令運動員，叫佢哋唔好肥咗返嚟......唔好講贏，輸都希望唔好輸得咁難睇。」

他又指，雖然學校「未開業先停業」，數月來損失接近60萬元，但開設學校的核心理念是要提升滾軸溜冰在香港的社會地位。他有信心復業在即，前來報名的學員會有所增加，「香港人太耐冇郁過。」目前場內已為復業做好準備，包括全面採用本地大學研發的GERMAGIC™長效智能抗病毒塗層及低敏殺菌搓手液，員工亦已打齊疫苗，並會時刻保持場地清潔。

今年32歲、任職滾軸溜冰教練10年的陳浩文則指，疫情下收入少了超過一半，疫情下團體班全部取消，一對四的私人班也由每星期10班以上，減少了只有約3班，要找合適的場地也是十分困難。陳表示，現時維園過萬呎的場地只可4人使用「冇效率」，指除了亞運出隊的隊員外，還有很多運動員「有得睇冇得用」；認為場內可劃分不同區域，分組進行訓練並保持安全距離，令更多人可享受滾軸溜冰運動。