觀塘逾半世紀廉租屋邨拆卸重建　攝影比賽記錄最後時光的人與事

興建逾半世紀的觀塘花園大廈（二期）正計劃拆卸重建，預計2025年清拆，再重建成重建後可提供2,100個單位，為記錄這個舊屋邨拆卸前的時光，房協早前舉辦社區攝影比賽，用圖片訴說邨內人和事，今日公布比賽結果，房協行政總裁陳欽勉稱致力發展房屋之餘，同時十分重視保留重建屋邨的歷史和居民的生活點滴，會繼續透過不同渠道與居民及持份者保持溝通，建設可持續發展的社區。



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觀塘花園大廈（二期）拆卸重建 提供5,900單位

即將重建的觀塘花園大廈（二期）共五座，樓名皆以鳥命名，分別為燕子樓、畫眉樓、喜鵲樓、百靈樓、孔雀樓，於1965至67年間落成，共有2,356間單位，屬房協名下發展的甲類出租屋邨，亦是觀塘首個廉租屋邨。隨着屋邨老齡化，房協為該屋邨重建計劃進行規劃研究，將現提供600個單位的燕子樓及300個單位的喜鵲樓納入首階段重建，樓宇預計2025年清拆，重建後可提供2,100個單位，足以安置第二期重建受影響租戶，即百靈樓、畫眉樓及孔雀樓現時約1,400個住戶，第二階段3幢樓宇重建後可提供3,800個單位，預計可提早至2039年落成。

香港房屋協會去年11月舉辦「時。地。人」社區攝影比賽，鼓勵街坊和市民透過相片展現不同年代的觀塘花園大廈的建築物和景致、邨內的人和事以及日常生活點滴，以圖片說故事，比賽分為「相片說故事組」和「主題攝影組」，合共收到340多份參賽作品，當中「相片說故事組」冠軍作品得主是觀塘花園大廈街坊。他的作品名為「球場」，透過球場地上的水反映出大廈倒影，構圖簡潔。至於「主題攝影組」冠軍作品則以「我們都是這樣長大」為題，以花園大廈建築為背景，利用黃昏的光線突顯人物剪影，記錄居民日常動感的一面。

房協：與居民及持份者保持溝通

房協行政總裁陳欽勉表示，觀塘花園大廈是房協現時其中一條歷史最悠久的出租屋邨，於1960年代興建，盛載著街坊50多年來的集體回憶和鄰里故事，他感謝居民、社區以及房協同事鼎力支持，提交高水準作品參賽，用鏡頭捕捉屋邨的獨特景致，充份反映他們對花園大廈的深厚情懷。

他又稱房協致力發展房屋之餘，同時十分重視保留重建屋邨的歷史和居民的生活點滴。攝影比賽提供很好機會連繫街坊和社區，讓他們親自為熟悉的屋邨留下珍貴回憶。房協將陸續在邨內開展多元化活動傳承及保育其歷史文化。房協會繼續透過不同渠道與居民及持份者保持溝通，攜手建設宜居和可持續發展的社區。