「港版千島湖」完成裝設水塘太陽能發電系統　上網電價錄2萬申請

撰文：黃金棋
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目前本港可再生能源佔發電比例僅少於1%，環境局計劃在13年間將比例提升至7.5%至10%。環境局局長黃錦星今日（22日）指，當局近日在大欖涌「港版千島湖」完成裝設本港第三個水塘浮動太陽能發電系統，連同早前完成的兩個水塘太陽能發電系統，料一年可產逾一億度電，即等於約0.2%全港用電量。
「上網電價」推出約三年半已有逾兩萬宗申請，當中約90%已獲批，可應付90,000個家庭的電力需求。不過黃錦星表示，本港目前每度電收購價由三元至五元，相較其他城市的定價高。參考世界各地當產業及技術漸見成熟，收購電價亦會下調，當局亦將公布本港價格的檢討詳情。

30個污水處理設施裝設太陽能發電系統

黃錦星今日在網誌中表示，水務署正着手研究在水塘使用浮動太陽能發電系統的潛力，早前已在石壁水塘和船灣淡水湖已安裝各100千瓦的小型系統為先導計劃，而大欖涌水塘的第三套小型系統亦將完成。他強調本港將投資更大型的浮動太陽能發電系統，年產量可逾一億度電，即等於約0.2%全港用電量。

渠務署亦於30個污水處理設施裝設太陽能發電系統，年產量約148萬度電，並正在地面空間上投資試行「可踏式太陽能板」科技。此外，在離岸風力發電場方面，他指當局會與兩間電力公司審視其計劃，兩電估計在改善其設計及採用新技術後，將可增加各自風場的發電量及經濟效益。

科大裝8000塊太陽能板　年產300萬度電

在「上網電價」計劃方面，黃錦星指香港科技大學校園內逾50處地點，將合共裝設超過8,000塊太陽能板，預計每年產300萬度電，預期今年中竣工，將成為全港最大規模的太陽能發電場。

另外，城規會近日首度批准一宗擬議在農業地帶的土地上發展屬「公用事業設施裝置」的獨立太陽能發電系統的申請，涉及約1,650塊太陽能板，估計每年產逾72萬度電。

早前有消息指當局將下調回購可再生能源發電電價，黃錦星表示，本港回購電價較其他城市高，參考其他地區在產業及技術漸見成熟後，定價水平理當適時步步下調。而當局將公布本港回購電價的檢討詳情。

本地可再生能源發電項目。（環境局網頁圖片）
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