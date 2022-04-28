聯合國將每年4月28日定名為「國際工殤紀念日」，悼念因工受傷或死亡的工友。工聯職安健協會今日（28日）表示，估計在第五波疫情當中涉及工傷染疫的人數不少，在2021年首三季，勞工處列出的職業傷亡個案較2020年首三季明顯增多，情況令人憂慮，促請政府及僱主應對疫下工作環境安全進行評估及監控，預防疫情在工作間持續擴散。



工聯職安健協會表示，希望藉着「國際工殤紀念日」，向所有因工傷亡的工友及家屬致以深切慰問。（工聯職安健協會提供圖片）

工聯職安健協會表示，希望藉着「國際工殤紀念日」，向所有因工傷亡的工友及家屬致以深切慰問。工聯職安健協會認為，近年新冠肺炎帶來的職安健問題特別令人關注，根據勞工處資料，截至2021年11月30日，衞生防護中心公佈的本港感染新冠肺炎的個案累計12,437宗，而勞工處共接獲556宗由僱主或僱員向處方呈報懷疑因工感染新冠肺炎的僱員補償個案，可見因工感染新冠肺炎的比率不低。在第五波疫情多達120萬人確診下，估計因工感染新冠肺炎的機會亦因此大增，打工仔需要承受在容易確診的社會環境氣氛下工作，除了加重打工仔上班時的精神壓力，也容易令工作期間分神導致工傷發生。

工聯職安健協會又指，疫情至今已持續逾兩年，雖然經濟活動大受影響，但本港的工業意外未有改善跡象，甚至發生多宗致命事件，奪去多名工人的寶貴生命。（工聯職安健協會提供圖片）

就業環境變差 職業傷亡情況卻惡化

工聯職安健協會又指，疫情至今已持續逾兩年，雖然經濟活動大受影響，但本港的工業意外未有改善跡象，甚至發生多宗致命事件，奪去多名工人的寶貴生命。去年協會曾提出就業環境改變導致的趕工、公司壓縮人手以及因轉行而在工作上出現「生手」的狀況仍不時出現，在2021年10月至12月期間，已共出現了十宗致命工業意外，其中六宗發生在建造業內。而截至2021年第三季的勞工處列出的職業傷亡個案中，死亡個案共計193人，較2020年首三季173宗的數字上升，反映即使就業環境變差，但職業傷亡情況也有惡化跡象。

該會形容，在工傷事故中，政府及僱主責無旁貸，由於疫情已持續數年，各行業的工友都面臨經濟壓力，工作壓力亦更大，協會強調政府及僱主必須重視職安健，因當中涉及無價的生命及家庭，職安政策亦必需不斷完善，不能因疫情而停步，才可保障打工仔的安全，呼籲僱主需提供安全的工作環境，切實履行保障僱員職安健的責任。此外，政府亦需加強對違法僱主的監管，完善現有的職安健政策。

促設中央職業保險補償基金制度 為高風險行業工友買勞保

工聯職安健協會建議僱主應對疫下工作環境安全進行評估及監控，預防疫情在工作間持續擴散，亦需加強對疫下工作環境的巡察和監管，對僱員的安全作出保障。協會促請政府設立「中央職業保險補償局」，推行「中央職業保險補償基金」制度，並協助從事高風險行業，為未能購買勞工保險的工友購買勞工保險。

此外，協會促請勞工及福利局全面檢討現行《僱員補償條例》和職安健政策，將復康工作引入條例，提供法律保障，因應現時過長的索償時間及過於複雜的程序，成立工傷個案專責委員會，專職處理工傷索償，完善現時工傷申報及索償程序機制。協會亦要求勞工處加快落實「建造業工傷復康先導計劃」，並研究將受眾範圍由建造業擴大至全港僱員。