無數人因戰火被迫逃離家園，各界密切關注炮火的蔓延，但難民逃亡後的生活卻消失在大眾視線內。聯合國難民署最新報告顯示，烏克蘭及其他衝突更令被迫流離失所總人數首次超過一億，破了有史以來的紀錄並敲響全球警號。每年的6月20日是「世界難民日」，而聯合國難民署「第15屆慈善難民電影節」將於6月2日正式開鑼，透過在線上線下進行放映的電影，支援全球數百萬名受戰火、政治或宗教迫害而被迫逃離家園的人，讓他們在動盪中尋得安身之所、讓他們的生活重現曙光。



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第15屆慈善難民電影節以「尋求安全的權利」 為主題，並為支援聯合國難民署的緊急救援項目及為緊急危機作好準備，以作迅速應對籌募捐款。本年度的慈善難民電影節將重點放在被迫逃離家園的人尋求安全的權利，透過展現流離失所者在重建生活中堅定不移的決心、如何竭力克服氣候環境及社會帶來的阻礙，以宣揚「不論何人、何時、何地；每個人都有尋求安全的權利」的訊息。電影立體呈現難民和流離失所者的真實生活，增加大眾對他們的同理心和理解。

7套獲獎作品於戲院放映

不只是戰火，難民和流離失所者還需面對嚴峻的氣候環境、陌生的社區生活等重重難關，重建家園的路程看似遙遙無期，更需大眾關心，但雖則寸步難移，被迫逃離家園的人卻未曾氣餒。本屆電影節將還原難民真實生活，帶觀眾從新角度認識難民議題，其中精選了7套獲獎電影和短片，部分更會於實體戲院放映，觀眾用一張戲飛即可幫助難民及流離失所者重新起程。各套電影和短片展現出他們如何勇敢擁抱新生活；在艱苦的陌生環境中仍抓住夢想、努力融入社會及克服氣候變化帶來的難題。

盼籌得20萬港元善款支援烏克蘭救援項目

本屆難民電影節的作品包括：講述兩名在難民營生活的敍利亞少年渴望成為足球員理想的《足球小將迎「難」上》 ；記錄阿富汗少年心路歷程的《飄盪青春》；探討在非洲氣候變化如何影響流離失所者的《綠色巨牆》；帶觀眾進入難民兒童夢鄉的《安身夢樂園》；有關多元性別難民追求愛情的本年度奧斯卡金像獎提名動畫《無處安心》等。聯合國難民署「第15屆慈善難民電影節」期望籌得港幣20萬善款，用於支援如烏克蘭危機的緊急救援項目，能為250名流離失所的兒童提供包括參與外展活動、日間託管中心及兒童友好空間的支援服務；同時會幫助1,000個流離失所的家庭保護受損的房屋或庇護所，為他們提供塑料防水帆布等支援。

詳情可參考：https://www.unhcr.org/hk/film