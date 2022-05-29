程展緯Art Basel集資於港鐵登清潔工廣告：盼透過廣告與資方對話

一向關注勞工權益，現職港鐵外判清潔工的本地藝術家程展緯近日正在Art Basel集資，以目標一萬元在地鐵賣一個與清潔工相關的廣告。想法源於程展緯在港鐵工作清潔廣告燈箱時誕生，他看見廣告上的港鐵清潔工與實際上的情況有落差，故開始着手集資及製作與港鐵清潔工及員工相關的廣告內容。雖然現階段的燈箱仍屬初步構思，但程展緯希望能在本年度成功刊登，以及成為一個與港鐵對話的橋樑。



港鐵廣告內容的清潔工畫像變成集資箱的設計。（程展緯提供圖片）

相關廣告燈箱的集資正在Art Basel的獨立及非牟利當代視覺藝術組織1a space的攤位進行。程展緯透露現時已成功籌得逾萬元，所有籌得資金將會全數用在廣告費及製作行政。今日（29日）已是Art Basel的最後一天，如在今日入場後還想支持的人，最多只可捐1元。現時，相關廣告內容仍在構思階段，主題會圍繞港鐵清潔工及員工，程展緯解釋因他們是處於同一個社群，猶如職場上的街坊。但他透露，如果最終定下的內容遭到拒絕，他會用其他方法完成相關廣告。

被問及最初想到在港鐵落廣告的初衷，程展緯透露，與他的日常在港鐵的工作有關，故將港鐵廣告內容的清潔工畫像變成集資箱的設計，「返工成日抹廣告燈箱，見到港鐵喺廣告講點樣尊重、表揚、讚清潔工」。然而，他指現實資方對待清潔工的態度卻並非如此，「我會覺個好奇怪」。程展緯以港鐵車站清潔獎勵計劃為例，指出其獎金計法混亂，「糧單得一條數，睇唔到獎金幾多，每個月都有工友問我『點計架』」。

程展緯曾使用公司要求的方式查詢，惟未有獲得正面回覆，他感到無奈，又形容為無聲吶喊，指出現時仍未能成功爭取在糧單上列明該筆款項，以釋除工友疑慮。「如果因染疫冇返工，就又會冇咗獎金，會按百分比扣返」。程展緯亦提到，在第五波疫情時，不少工友意外染疫，資方卻未有明確指引，工友即使上報染疫，也未能得到公司認受或被指未有相關紀錄，變相無收入，「啲基層係等個幾千蚊嚟開飯！」他認為公司沒有提供最基本的保障予前線清潔工。

對於廣告燈箱的展望，程展緯則表示希望趕及在本年度於港鐵登出，惟相關詳情均未有定案。他希望透過相關廣告燈箱與港鐵對話。《香港01》正就清潔工獎金及員工染疫制度向港鐵查詢。