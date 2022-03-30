銀行外判清潔工未能受惠防疫抗疫基金　工會促一視同仁

政府早前宣布第6輪防疫抗疫基金，向物業管理和政府相關機構的前線清潔及保安人員提供每月2000元津貼，為期5個月，其後再「補漏」擴至接納醫管局服務承辦商、專上院校、非官立學校服務承辦商的清潔工，然而受聘銀行前線清潔工被排除在外，有工會指該班工友在高人流地方工作，同具感染風險，更有工友不幸染疫，希望當局能夠一視同仁。



銀行外判潔工不符三類申請資格

第六輪防疫抗疫基金計劃中，私人住宅、綜合用途樓宇、工業及商業如包括商場及大廈的清潔和保安員工均能獲得為期5個月的2,000港元的津貼，其後再將受惠對象擴至醫管局服務承辦商、專上院校、非官立學校服務承辦商的清潔工。在申請表格中列明申請者類別列明為物管公司、公契經理人及業主組織，惟銀行分行外判清潔工是由銀行透過外判清潔公司找來，故不屬於以上三類申請人。

現任職銀行分行外判清潔工4年以上的妹頭指，早在防疫抗疫基金堆出後，便一直向上司查詢他們是否可以申請。第6輪防疫抗疫基金公布後，妹頭見到大部分清潔工都在擴展受惠範圍下得以申請津助，其他工友時常提醒她能申請相關津助，亦把表格分享給她，她便把表格填好後，滿心期待交回公司。上司初時回覆需要時間讓辦公室蓋章交表，其後又指經查問不同部門後，銀行外判清潔工是不合資助申請，因此公司無法協助蓋章申請。

現任職銀行分行外判清潔工4年以上的妹頭指，早在防疫抗疫基金堆出後，便一直向上司查詢他們是否可以申請，情況延至第6輪防疫抗疫基金。（曾鳳婷攝）

銀行清潔工不幸染疫 質疑為何不准申請資助

其後，妹頭發現在申請表格中列明申請者類別需要為物管公司、公契經理人及業主組織，即由物管公司或業主為其物業直接聘請的外判清潔工人才有資格申請。由於他們不是由物管公司或業主直接聘請，而是由銀行聘請，因此無法受惠。妹頭對此感到十分失望，指出不少工友對今次的防疫抗疫基金滿懷希望，最終願望還是落空。

妹頭提到銀行清潔的工作同樣為高風險，銀行人流高，部分分行位置位處商場及大廈內，清潔工作範圍包括多處櫃員機，每日都要冒着感染風險。妹頭亦在2月不幸染疫，她相信感染原因和工作環境有關。既然她們的工作範圍和其他私廈或商廈清潔工相同，希望當局能一視同仁。

清潔工人職工會幹事梁芷恩認為當局應一視同仁讓所有清潔工受惠，因為在疫下工友所承受的風險同樣高。（曾鳳婷攝）

工會：收到工友求助指業主組織不願幫助申請

清潔工人職工會幹事梁芷恩指出，他們早前曾進行防疫抗疫基金的問卷調查，在150工友回覆中，有逾半工友表示不知自己是否符合申請資格或是未能受惠。他們主要為辦公室、銀行、港鐵及部分政府部門轄下的外判清潔工。她認為當局應一視同仁讓所有清潔工受惠，因為在疫下工友所承受的風險同樣高。工會亦收到有合資格工友指因業主組織不了解相關措施而不願幫助申請，更直指「外判唔關事」，使他們失去得到津助的機會。梁芷恩建議政府能把相關申請在清潔工友提供相關證明身份文件下改為個人申請，把津貼直接落入工友帳戶，而不是再由物管公司、公契經理人或業主組織三方代為申請及分發。