14歲女童畫深水埗地標比賽奪冠　機構推限量慈善NFT Articoin籌款

疫情下，整體經濟環境受到影響，人們捐款的意慾減低。有慈善機構聯同私人機構共同開拓創新及可持續的籌款模式，並藉助新興科技區塊鏈及NFT技術，以「我家在深水埗」的主題創作繪畫比賽，勝出作品將作為NFT限量發行，籌得資金用於支持香港樂童行為貧困兒童提供急需的教育和發展計劃。



「我家在深水埗」的主題創作繪畫比賽由國泰、香港樂童行及Articoin籌辦，比賽共有逾50名6至18歲的香港樂童行兒童及青少年會員參加，藉此機會發揮想像力及創意，用畫筆詮釋他們腦海中的深水埗，兒童組及青少年組各有5幅作品勝出並獲獎。(香港樂童行提供圖片)

「我家在深水埗」的主題創作繪畫比賽由國泰、香港樂童行及Articoin籌辦，比賽共有逾50名6至18歲的香港樂童行兒童及青少年會員參加，藉此機會發揮想像力及創意，用畫筆詮釋他們腦海中的深水埗，兒童組及青少年組各有5幅作品勝出並獲獎。優勝作品以容量證明（Proof-of-Capacity, PoC）的區塊鏈機制被鑄造為5,000件NFT，並於國泰購物平台及Articoin平台公開發售。

兒童組冠軍得主是9歲的林俊浩，他畫筆下所描繪的深水埗為一個可以尋找到溫暖的地方。「因為這裏有愛我的爸媽，我覺得很幸福。雖然我的家並不富裕，但我愛這溫暖的家」。(香港樂童行提供圖片)

兒童組冠軍得主：雖然我的家並不富裕，但我愛這溫暖的家

兒童組冠軍得主是9歲的林俊浩，他畫筆下所描繪的深水埗為一個可以尋找到溫暖的地方。「因為這裏有愛我的爸媽，我覺得很幸福。雖然我的家並不富裕，但我愛這溫暖的家」。青年組則由14歲的余曉晴勝出，畫作透過畫出深水埗著名標誌，如南昌押、街頭小吃等，讓人一眼便看出這是深水埗，用心表達深水埗的美。「我選擇了較多運用暖色，突出溫暖和親情」。

青年組則由14歲的余曉晴勝出，畫作透過畫出深水埗著名標誌，如南昌押、街頭小吃等，讓人一眼便看出這是深水埗，用心表達深水埗的美。「我選擇了較多運用暖色，突出溫暖和親情」。(香港樂童行提供圖片)

香港樂童行行政總監梁慧蓮女士表示，受疫情影響，全球慈善機構無論在資金、人手及營運方面均大受打擊。以香港樂童行為例，籌款額大幅縮減超過五成，項目及活動舉辦經歷前所未有的挑戰。而區塊鏈科技及NFT的出現為中心的籌款活動提供了新視角。她透露「所有活動籌集的淨資金將用於支持香港樂童行為貧困兒童提供急需的教育和發展計劃。」

梁慧蓮續指，「深水埗是疫情期間受創最嚴重的區域之一，區內眾多兒童及青少年生活在非常狹窄的空間，甚至缺乏最基本的網上教學基礎設施，令課業及生活壓力倍增」，但此次活動見到小朋友們純潔心靈眼中的世界，分享了他們如此愉快美麗家的故事，散發令人耳目一新的正能量，樂童行希望能夠繼續為兒童成長打造快樂空間及為他們提供更多機會。

國泰：盼NFT作品可支持弱勢社群

國泰企業事務總經理黃文傑則表示，「國泰以港為家，很高興與香港樂童行及Artcoin攜手合作，向社會各界展示這些有意義的畫作，更以可持續及環保的方式顯現新一代的創意、及歌頌家在香港的特色。我們期望透過推出這些NFT作品，讓大眾共襄善舉，支持弱勢社群」。

Articoin共同創辦人林樹榮及張珮琪表示，「我們非常自豪能夠參與香港樂童行和國泰這項有意義的活動，利用科技幫助香港的低收入家庭。這與Articoin希望帶來的影響完全一致」。他們提及疫情期間，所有學校課堂活動被迫取消，令他們更深刻感受到弱勢兒童每天在家中所面臨的艱難處境。現時希望能透過利用嶄新科技，共同創造一條新的渠道，把社會上的資源重新分配。