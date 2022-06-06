灣仔海岸線歷史指示牌內容料8月完成翻新工程　5塊不在此列

灣仔海岸線歷史徑指示牌於2003年在灣仔區議會撥款下成立，惟十多年來內容竟未有更新，亦變得殘舊。灣仔區議員顧國慧近月再次跟進指示牌翻新事宜，當局回覆指已完成報價程序，完成組件工序後會在原址重新安裝指示牌，有關工程預計在8月完成。



灣仔海岸線歷史徑指示牌於2003年設立，十多年間指示牌的內容竟從未更新，亦在日久失修下變得殘舊。（資料圖片/曾鳳婷攝）

地區工程及設施管理委員會於去年通過「灣仔海岸線歷史徑」指示牌翻新工程項目，灣仔區議員顧國慧上月去信向民政事務處跟進問題。她形容現時指示牌仍是殘破狀態，要求處方提交翻新項目工程的時間表。此外，她指區內共有27塊「灣仔海岸線歷史徑」指示牌，惟當中有些位置並不在是次翻新項目之內，要求處方交代指示牌更換次序的處理因素，以及日後保養維修細節。

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灣仔民政事務處回覆指，民政事務總署工程組已於今年4月完成報價程序，為22塊破損的指示牌進行翻新工程，負責的承辦商現正製作指示牌組件，完成組件的工序後，會在原址重新安裝指示牌，有關工程預計在8月完成。

處方表示，除了是次翻新工程所涉及的22塊指示牌外，位於莊士敦道修頓遊樂場外的兩塊指示牌，以及堅拿道西10號對出天橋底的指示牌，早前已完成重置或翻新，故沒有納入是次的翻新工程計劃中。此外，有兩塊位於會展一帶的指示牌，受到附近工程影響，需要暫時移除，待工程完成後，有關承辦商將重置相關指示牌。處方強調，在所有指示牌完成翻新後，會由工程組作定期巡查及進行日常保養工作。