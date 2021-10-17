民政處提翻新灣仔海岸線歷史徑指示牌　耗$90萬修葺其中22個

灣仔昔日是一個沿海港口，其後經填海發展成住宅及商業核心地帶，灣仔區議會曾撥款在區內設置27個海岸線歷史徑指示牌，介紹不同街道的掌故歷史，惟經多年風霜銹蝕，其中22個脫漆破落，建議花90萬元進行復修，有關討論將於本周二(19日)在地區工程及設施管理委員會中討論是否落實。



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為加深市民和遊客對灣仔區的發展歷史、風貌與掌故的認識，以及加強居民對社區的歸屬感，灣仔區議會在2003年通過灣仔市區小工程計劃撥款推行「灣仔海岸線歷史徑」工程計劃。工程計劃於灣仔區內多條貫通南北的街道與代表歷年海岸線位置的街道的相交點設置27個指示牌，以同一地點的古今照片作對比，介紹海岸線變化帶來的社會變遷，地點遍及軒尼詩道、石水渠街，灣仔道、皇后大道東、堅拿道東、分域街、高士威道等不同街頭。

不過經過多年日曬雨淋，指示牌受到不同程度的破損，經民政事務總署工程組人員視察後，發現其中22塊受損程度較嚴重，有油漆脫落及侵蝕等狀況，經承建商估算後，估計修復22塊指示牌的工程費大約為90萬元，即每塊指示牌翻新工程約為4.09萬元，民政處建議由灣仔民政事務處地區小型工程項目日常開支進行相關翻新工程，將於本周二(19日)在地區工程及設施管理委員會交委員討論。

早於去年10月，民政處在灣仔區議會討論相關事宜，有區議員顧國慧就是否重置全區海岸線牌工作定立具體時間表向政府相關部門查詢，民政事務處在書面回應時指出，目前區內有22塊指示牌正在使用，處方估計更換全部指示牌的工程費用為80至90萬元，待委員會落實更換關指示牌後，會按照政府物料供應及採購的相關規定進行招標，以確定實際工程費用，在維修方案落實後，處方會安排招標工作並監督承辦商完成更換指示牌的工程。

至於指示牌的日常維修保養，民政處稱已安排承辦商每月2次為區内指示牌進行清洗，工程組人員亦會定期巡查區内的地區工程及相關設施，並在發現問題時作出維修建議。