大水坑、馬料水及大美督下月9日首航　單程$20　不接受寵物上船

早前渡輪營辦商聲威實業向運輸署申請加開一條新街渡航綫，將在周末及假日來往大水坑、馬料水及大美督等三個地方。聲威實業指，航線將於下月9日開航，只在周末及公眾假期提供服務，單程收費20元，3歲以下手抱小孩則免費，如遇3號風球或以上以及黑雨，則會暫停服務。沙田區議員鄭仲恒表示，早前與政府部門、渡輪承辦商及其協辦團體，視察大水坑新街渡試航，他指由於上船位置的海濱長廊屬康文署管轄範圍，但未有成為寵物共享公園，長廊中亦未有足夠寬度增設寵物通道，因此新渡輪服務並不接受寵物上船。



聲威實業表示，來往大水坑至大尾篤（經馬料水）航線將於下月9日正式啟航，在周末及公眾假期提供服務。成人及小童單程收費皆是20元，無分段收費，亦暫時未有提供長者乘搭優惠，3歲以下不佔座位的手抱小孩則免費。

由大水坑至馬料水的船程約15分鐘，馬料水至大尾篤的船程則需45分鐘。（沙田交通關注組圖片）

由大水坑至馬料水的船程約15分鐘，馬料水至大尾篤的船程則需45分鐘。大尾篤的梯台位於燒烤場旁，馬料水碼頭位置於3號梯台，至於大水坑的碼頭位置則位於德信中學對面的沙田77區梯台。最早一班由大水坑開出的街渡於早上11時啟航，其後每隔兩小時開出一班船，尾班船是晚上7時；至於由大尾篤開出的最早一班街渡是在中午12時，同樣每隔兩小時開出一班船，至傍晚6時開出尾班船。

網民對大水坑、馬料水及大美督路線啟航「有彈有讚」，有人認為船程太慢，形容「踏單車快過渡輪」，亦有意見反映「唔經烏湊沙碼頭真係可惜」，但亦有人認為開拓水路或可疏導吐露港公路塞車問題，部分網民表示乘搭港鐵車程更快，覺得新渡輪航線猶如「雞肋」，但有留言亦指汀角路長期擠塞，指開拓水路交通也是不錯的選擇。

沙田區議員鄭仲恒表示，上周二（14日）已相約運輸署、康文署、渡輪承辦商及其協辦團體視察有關大水坑新街渡試航。（鄭仲恒facebook圖片）

沙田區議員鄭仲恒表示，上周二（14日）已相約運輸署、康文署、渡輪承辦商及其協辦團體視察有關大水坑新街渡試航。鄭仲恒認為，有關人流安排及乘客上落船均屬於合理範圍，對其他海濱長廊使用者的影響並不大，要求康文署及運輸署繼續加強留意乘客排隊情況，避免出現阻塞，亦要求渡輪承辦商盡可能提早泊岸，讓排隊中的乘客先上船，疏導人流及盡量不影響當區居民。他亦向當局反映，指需要在區內位置加強指示，指導乘客至77號梯台。

鄭仲恒又提到，由於海濱長廊屬康文署管轄範圍，並未有成為寵物共享公園，而長廊中亦未有足夠寬度增設寵物通道，故新渡輪服務並不接受寵物上船。他透露有關渡輪服務會於本月28日在區議會交通及運輸委員會會議中討論，並會繼續跟進新航線如票價等事宜。而大埔區議員何偉霖同樣表示，會於未來區議會會議中討論新渡輪服務事宜，亦會於首航當日視察人流及行駛情況。