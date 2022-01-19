大水坑、馬料水及大美督擬增假日街渡　船程由15至45分鐘不等

大美督每逢假日都吸引不少市民到來郊遊，連接大美督的汀角路經常出現擠塞，隨着去年龍尾海灘啟用後情況更甚。現時經營來往馬料水至荔枝窩、吉澳、鴨洲航綫的渡輪營辦商聲威實業，早前向運輸署申請加開一條新街渡航綫，將在周末及假日來往大水坑、馬料水同大美督等三個地方，運輸署現正接受諮詢。有區議員表示，支持舉辦一條新航綫來往三地，惟上船位置可改至較為方便的白石角梯台，建議未來可將航綫擴展至恒常的通勤綫。



根據運輸署的文件顯示，全新來往大水坑至馬料水、大美督的「大美督街渡航綫」，會在星期六、日及公眾假期營運，單程收費為成人每位20元，3歲或以下的小童免費，每輛單車及寵物分別收費10元及20元。船程方面，由馬料水至大美督約需30分鐘，大水坑至馬料水需時約15分鐘，頭班船會在早上11時由大水坑碼頭開出，尾班船下午6時由大美督開出。大美督的碼頭將會設於大美督燒烤場旁邊嘅大美督梯台，馬料水碼頭設於馬料水三號梯台，而大水坑的碼頭就會設於德信中學對面的沙田七十七區梯台。運輸署現正諮詢地區人士意見，諮詢期至本月月底。

區議員促馬料水碼頭改白石角梯台上船

沙田區議員周曉嵐就此新航綫有兩項建議，現時馬料水碼頭的地理位置較「隔涉」，市民需要在大學站下車後，步行一段路才會到達，因此建議將上船位置改為科學園附近的白石角梯台，該處的車路較方便市民到達。另外，周曉嵐認為現時新航綫的只局限在假日開放，未來可考慮將航綫增設平日通勤班次，令更多市民受惠。

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周曉嵐認為，早期政府規劃龍尾灘附近一帶的交通失當，令到車流經常擠塞，因此支持申辦新的渡輪航綫，惟日後正式實行時能否有效疏導交通，仍需要觀望，其他事項例如平日市民由乘坐車輛來往改為乘船後，泊車位置及數量等的變化，均需要留意。

盼未來變成恒常通勤綫 應對吐露港塞車

大埔區議員何偉霖則表示，新航綫現時只在假日試辦，盼未來會演變成一條恒常航綫，他解釋指新航綫為一個新海上交通工具，日後更可以應對吐露港塞車，另外現時大埔區居民的交通不太便利，例如大埔前往馬鞍山只能依賴火車，新航綫運行後，市民便可以有多一個交通選擇。何偉霖同樣認為馬料水碼頭偏僻，可考慮改至其他地方上船，以科學園為例，該處的交通配套及設施都較完善，在該處上落船都較方便市民。