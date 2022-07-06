東鐵線過海段通車後車廂更擠迫　民主黨促檢討頭等車廂運作模式

東鐵線過海段於5月通車，乘客可乘搭東鐵線直達會展及金鐘站。雖然時間上變得更加快捷，但變相令使用人數變多。民主黨於6月就東鐵過海段的情況向市民進行調查，研究發現市民認為通車後可能節省了時間，惟近七成認為同時令東鐵線車廂變得更為擠逼，繁忙時間下，連頭等車廂亦同樣迫爆。民主黨建議港鐵加密班次及檢討頭等車廂運作模式，例如在繁忙時間釋出頭等車廂，讓市民能以一般車資乘搭，提升整體客運量。



東鐵線過海段於5月通車，乘客可乘搭東鐵線直達會展及金鐘站。雖然時間上變得更加快捷，但變相令使用人數變多。（羅君豪攝)

民主黨於6月期間透過網上、電話及街站形式成功訪問1,238位市民，當中有7成受訪者同意東鐵線過海段通車後，交通時間有所縮短。民主黨派員實測，以沙田為例，新路線比舊路線減省了15分鐘，市民亦無須再轉車，對其吸引力大增。然而，研究發現有近7成受訪者表示東鐵線過海段啟用後，車廂變得擠迫。逾8成人認同加密班次，超過6成受訪者贊成取消頭等車廂可改善擠迫情況，亦有一半人認為在繁忙時段應設立女性專用車廂。

民主黨交通政策副發言人莊榮輝舉例指，昨日（5日）早上8時，市民乘搭東鐵線時，即使付上接近一倍收費乘搭頭等車廂仍出現擠迫情況，認為市民付出頭等車廂的車資後，卻未能享受相應的質素，質疑頭等車廂的必要性。加上東鐵線是唯一設有頭等車廂，他建議港鐵能在繁忙時間釋出頭等車廂，讓市民能以一般車資乘搭，以作疏導之用。

民主黨表示，現時東鐵線已出現擠迫情況，擔心日後重開羅湖及落馬洲關口後，會加劇相關情況，故希望港鐵能全日加密班次，緩解車廂擠迫情況。此外，港鐵亦應研究增加第10卡列車的可能性，以及把現有的早晨折扣優惠擴展至全港車站，作分流之用。