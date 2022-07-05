啟德都會公園擬建千米海濱長廊　設草地、樹木廣場　料2024年完成

路政署向區議會提交文件，簡介啟德都會公園海濱長廊的設計概念及藍圖。日後該址擬興建約1,000米長的海濱長廊及園景平台，將該處打造成休閑步行環境，供市民隨心漫步或以單車代步，並欣賞維港風景，同時提供空間讓使用者於海濱進行各類活動，日後將設草地、階梯座位區、樹木廣場等。

署方指，相關建造工程將會分為兩個階段進行，預料2024年底完成。



都會公園海濱長廊的發展藍圖。（區議會文件）

路政署指，都會公園部份的海濱長廊工程範圍，將包長括建造一段全長約1,000米的海濱長廊連接路，以及一個面積約11,500平方米的園景平台。

打造寫意步行環境欣賞維港 建觀景平台

海濱長廊的建造工程將會分為兩個階段進行，第一階段工程將連接啟德體育園及海濱長廊，旨在營造寫意休閑的步行環境，讓使用者隨心漫步或歇息，又或以單車代步，以欣賞維港風景，設施包括行人專用地帶、觀景平台等。

供市民在海濱活動 設草地、樹木廣場

至於第二階段工程，則會連接第一階段工程及私人發展休憩用地，日後將提供空間，供使用者於海濱進行各類活動，設施有草地、活動天台、遊戲地景、健身草坪等。此外，工程亦會以梯臺式設計連接啟德體育園等，使用者可一覽將來都會公園及河畔風光，日後設施將包括樹木廣場、階梯座位區。

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料2024年完成

署方補充，第一階段會興建一條約315米長的海濱長廊，以及一段約400米長的連接長廊，料2024年中完成；而第二階段工程，則將興建一條約280米長的海濱長廊及園景平台，料同年年底完成。

署方說，都會公園部份的海濱長廊將種植常綠樹木，樹種包括水石榕、陰香、水黃皮等，綠樹成蔭，並綴以季節性開花或落葉的樹木，包括大葉紫薇、魚木、槭葉蘋婆、楓香等，為海濱增添生氣。